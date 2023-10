Gaza sera le tombeau de Jean-Luc Mélenchon...

François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, en 2019.

Et c’est François Ruffin qui a planté le premier clou dans son cercueil.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le communiqué de LFI sur les atrocités commises par le Hamas était à vomir. Il se bornait à constater « l’offensive des forces palestiniennes dans un contexte d’une occupation accrue de la Palestine ».

Pas un mot sur les abominations perpétrées par le Hamas. Pas un mot sur les civils israéliens lynchés à mort. Même silence sur les bébés décapités.

Pour LFI, il n’y avait pas de quoi s’émouvoir car il s’agissait de Juifs qui sont comme chacun sait responsables de ce qu’il leur arrive.

Le communiqué de LFI a été rédigé par Danièle Obono, une ancienne trotskiste. Puis validée par Jean-Luc Mélenchon. C’en était trop pour François Ruffin, également membre de LFI. Député de la Somme, il est d’extrême gauche. Ce qui ne l’empêche pas de faire preuve d’humanité.

Il est sorti de ses gonds en lisant le communiqué et a dénoncé « les abominations du Hamas ». « Une organisation fanatique et terroriste », a-t-il dit. Et Ruffin a ajouté le commentaire suivant : « Le communiqué de LFI n’est pas à la hauteur de la tragédie qui s’est déroulée en Israël. »

Il y aura des règlements de comptes sanglants au sein de LFI. On ne pariera pas un kopeck sur la survie de Mélenchon...