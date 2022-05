Il y a globalement toute une génération biberonnée aux vidéos de Dieudonné et Soral. Elle se retrouve à l'extrême-droite par exemple chez Zemmour avec Antoine Mellies ( https://twitter.com/ GastonCremieux/status/ 1488608874693279745?s=20&t= 90dvLvjjo3PJrVbUIxJoHQ ) mais aussi à gauche avec Andréa Kotarac, passé de LFI au RN (grand ami de Mellier d'ailleurs) et chez certains candidats LFI de la NUPES. On peut notamment repérer cette tendance chez Azelma Sigaux, fille du régisseur de Dieudonné, n’ayant jamais rompu sérieusement avec ce milieu, notamment avec ses dérives négationnistes et antisémites ( https://twitter.com/ GastonCremieux/status/ 1524041674967719937 ). Le candidat de LFI à Nice Tadjedine Benafou relaie également Dieudonné, le compte complotantiste Panama et toute la sphère des associations de l’islam politique aujourd’hui dissous type CCIF ( https://twitter.com/Mehdi_ Aifa_AJR/status/ 1520117097405329408 ). Même type de dérive complotiste et sensible à l’extrême-droite chez Laurent Goby, suppléant LFI dans l’Ain : soutien aux convois de la liberté, retweet de Philippot et Wonner, discours sur le caractère plus nocif de Macron par rapport à Le Pen ( https://twitter.com/ BissonGarbit/status/ 1514938940813422595?s=20&t= HMjBmXBCSyMHg4Nm0934Zw ). Goby a été subrepticement débranché il y a quelques jours et remplacé par un autre suppléant.

Sans parler d'antirépublicanisme, terme trop large et qui s'appliquerait à la plupart des candidats LFI (la frange républicains du parti de LFI à savoir Henti Pena-Ruiz, Hélène Franco ou Charlotte Girard ont été débarqué de LFI suite au tournant communautariste post 2017) il y a des sympathies dieudonnistes au plus haut niveau de LFI : Danielle Obono qui déclarait en 2015 qu'elle a pleuré «toutes les fois où des camarades ont défendu, mordicus, les caricatures racistes de Charlie Hebdo ou les propos de Caroline Fourest au nom de la «liberté d'expression» (des Blanc-he-s/dominant-e-s) ou de la laïcité «à la Française». Mais se sont opportunément tu-e-s quand l'Etat s'est attaqué à Dieudonné, voire ont appelé et soutenu sa censure…». Autre dieudonniste, non candidat mais membre du Parlement LFI: Bruno Gaccio, qui a fait un livre complaisant avec Dieudonné en 2010 (alors que celui-ci avait déjà été condamné 8 fois par la justice) et disait encore en 2019: "Ensuite je connais bien le travail de Dieudonné. Je ne sais pas quel est le dernier soectacle que tu as vu et qui te permet d’affirmer qu’il est antisémite. Moi je vois ses spectacles. S’il est antisémite c’est en dehors de ses spectacles" (https://twitter.com/GaccioB/ status/1087346161462267905)

En dehors du dieudonnisme il y a d'autres éléments à creuser et qui se retrouvent beaucoup chez les candidats LFI notamment la posture anti-pass/antivax soft. Je pense notamment à Nathalie Oziol, candidate LFI dans l’Hérault: défense du vaccin russe ( https://twitter.com/ NathalieOziol/status/ 1356886995360964608?s=20&t=Km- xiDjX5zkio379NgXIAg), diffusion du hoax sur la détention des données par Doctolib (https://twitter.com/ NathalieOziol/status/ 1349072804734447616?s=20&t=Km- xiDjX5zkio379NgXIAg), condamnation du pass sanitaire (https://twitter.com/ NathalieOziol/status/ 1416404353687117827?s=20&t=Km- xiDjX5zkio379NgXIAg) et complotisme soft (https://twitter.com/ NathalieOziol/status/ 1448258186373443586?s=20&t=Km- xiDjX5zkio379NgXIAg). Cela peut verser dans l'antivaxisme plus radical comme chez Laurent Goby