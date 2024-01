Frère Unique : un cri de révolte contre la mort tragique de son frère, mais aussi une célébration de la vie rayonnante grâce à lui

Après la fureur face à l’enchaînement désastreux des actes qui ont provoqué la terrible agonie, puis la mort de son frère, Olivier Frébourg partage avec sa famille un immense chagrin. Pourtant le récit reste lumineux à l’image de ce héros solaire, dévoué corps et âme à ses malades et au bonheur des siens.

L’hôpital ne sort pas grandi de ces pages. Ce service public, dont la France était si fière, s’est effondré : manque de personnel, infirmières livrées à elles-mêmes, absence des chefs de service, décisions hâtives ou trop lentes, et pour couronner le tout, inhumanité des comportements.

La dignité et la grandeur d’âme de son épouse sont admirables, d’autant plus qu’elle a dû retourner au CHU pour continuer à y pratiquer son métier avec courage et abnégation.