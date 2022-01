Franck Riester à Edouard Philippe : « Je t’aime moi non plus »

Edouard Philippe et sa formation politique Horizons ne parviennent pas à fusionner avec le parti de centre-droit Agir de Franck Riester.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Franck Riester était présent au lancement d’Horizons, le nouveau parti de l’ancien premier ministre de Macron. Des bagues de fiançailles furent échangées : Agir, le mouvement de Riester, allait rejoindre Horizons.

Mais fiançailles ne veut pas dire mariage. Macron y a opposé son veto et Riester, en bon soldat obéissant, a obtempéré. C’est que le président de la République se méfie d’Edouard Philippe. Nous pensons qu’il a tort : le patron d’Horizons ne vaut pas grand-chose et ne pèse pas plus lourd que le maire du Havre qu’il est et qu’il va demeurer.

Franck Riester a expliqué la rupture de ses fiançailles par le fait qu’en pleine pandémie covidienne « l’heure n’était pas aux arrangements politiciens ». Il vaut mieux entendre ça que d’être sourd.

Car les arrangements politiciens dans cette campagne, il y en a la pelle. Certains du côté de la macronie militent pour qu’un coup de pouce soit donné à Eric Zemmour dans sa recherche de parrainages. Ils pensent que s’il ne peut pas se présenter, les voix de ses admirateurs se reporteront sur Valérie Pécresse.

D’autres, toujours chez les macronistes, estiment au contraire qu’aider Zemmour c’est affaiblir Marine Le Pen. Et cette dernière est l’opposante préférée de Macron. Ainsi va cette campagne qui hésite entre une bouillabaisse ratée et une ratatouille frelatée.

Très naturellement, les électeurs s’y perdent. Et sont ainsi amenés à changer d’avis tous les quelques jours. Ainsi selon un dernier sondage Elabe, Valérie Pécresse est maintenant donnée à 50 - 50 dans un deuxième tour contre Macron. Ça peut encore changer. Mais pour l’heure, c’est elle qui représente le seul vrai danger pour le président de la République.

