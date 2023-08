Olivier Faure

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le beauf fut créé par Cabu, il correspondait à des caractéristiques très précises : il était bedonnant et moustachu, chauvin voir un peu raciste. Il lui arrivait, comme chantait Renaud dans Dans mon H.L.M, de tirer sur les « bronzés » (lire « les arabes »). Et ses votes allaient vers Jean-Marie Le Pen.

Il a eu son heure de gloire dans les années 70 et 80. Puis le temps a passé qui fait bien les choses. Le beauf a apparemment disparu du paysage français. Apparemment, les socialistes ont retrouvé la trace de ce spécimen que l’on croyait à jamais disparu. Une des tables rondes des universités d’été du PS porte comme titre : "France périurbaine : représente-t-elle les beaufs ?"

Poser la question, c’est déjà y répondre. D’aucuns s’intéressent à des broutilles comme la guerre en Ukraine, le chômage, les émeutes, les retraites, etc. Pas le PS qui a d’autres priorités. Que faire de ces beaufs ? Des camps de rétention s’imposent. Et après de longs mois de rééducation, on les transformera en bobos à trottinettes. Si vous en croisez un (l’espèce se fait rare) n’hésitez pas à le signaler à Olivier Faure.