© PASCAL GUYOT / AFP

L'analyse d'un économiste

France : moins de chômage, plus de chômeurs !

Les chiffres officiels du nombre de chômeurs en France semblent contradictoires. On nous dit que le chômage est à 8% mais qu'en réalité il y a plus de chômeurs qu'il y a un an. Quelles réalités sur le front du chômage pour les jeunes et moins jeunes dans notre économie Covid-19 ?