Fitness : ce que la marche japonaise peut apporter comme bénéfice pour la santé

Venue du Japon, la Japanese walking séduit de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Fondée sur une alternance de marche rapide et lente, cette méthode simple et accessible promet des bénéfices notables pour la santé – poids, tension, forme physique – sans équipement ni surcharge horaire. S’agit-il d’une révolution douce pour notre bien-être, ou simplement d’un rappel que la régularité et l’intensité comptent plus que le type d’exercice lui-même ?