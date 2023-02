"Femmes océanes" de Maud Fontenoy : un voyage au féminin pour connaître les richesses intimes de la mer

"Femmes océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer" de Maud Fontenoy

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Femmes océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer

De Maud Fontenoy

Le Cherche Midi, Novembre 2022

160 pages, format 23X25, couleurs

24 €

THÈME

A moins d'être un vieux loup de mer, il faut le lire pour le croire : les femmes ne furent officiellement admises comme capitaines ou employées à bord d'un navire qu'à partir de 1963 en France, à l'abrogation d'une ordonnance datée de… 1681 ! C'est une femme, Sonia de Borodaewsky, qui obtint cette abrogation comme réponse à son désir acharné de devenir marin pécheur. Dans ces Femmes océanes, Maud Fontenoy propose 16 parcours de vies qui ont contribué à découvrir et mieux connaître le monde maritime, femmes audacieuses, indépendantes, révoltées ou passionnées.

Ces récits composent 16 chapitres, ouverts par la vie de Jeanne Barret, une bretonne, naturaliste, qui fit le tour du monde déguisée en homme pour accompagner son mari herboriste. Histoire peu connue, mais qui lui valut en son temps d'être reconnue par Louis XVI "femme extraordinaire".

Suivent les parcours de femmes corsaires, exploratrices, cartographes, biologistes, qui durent, pour beaucoup, se battre pour assouvir leur passion dans un monde où la femme était réputée porter malheur sur un navire. Des portraits plus récents évoquent le parcours de chercheuses, vétérinaire, officier, peintre de marine, entrepreneur, qui œuvrent aux quatre coins du monde pour défendre la biodiversité marine ou vivre de la mer "avec raison".

Ce livre très abondamment illustré propose de nombreux hors textes sur d'autres pionnières, des citations de grands auteurs, ou encore quelques zooms thématiques.

POINTS FORTS

A côté des 16 portraits principaux, l'ouvrage propose aussi 32 mini biographies d'autres femmes qui ont contribué aux mythes - les Sirènes, Charybde et Sylla - qui ont fait connaître le monde marin, ou en vivent de façon "remarquable", comme ces femmes pêcheuses du Vietnam ou du Japon, ostréicultrices et autres femmes investies dans l'économie de la mer.

La maquette de l'ouvrage est assez inventive pour être remarquée, qui mêle images de décors, images d'archives, d'illustration et nombreux hors textes - presque au risque de perdre le fil du récit principal !

Précisément, la narration est factuelle, intéressante, et met en valeur l'apport de ces différentes "Femmes océanes" à la connaissance des océans, de la biologie marine et des espèces, mais aussi aux combats pour la liberté d'être femme, de vivre sa passion à l'égal des hommes et de contribuer, aussi bien qu'eux, à la prise de conscience de la préservation de la biodiversité marine.

A noter encore, le prix plutôt raisonnable de ce livre édité en couleurs !

QUELQUES RÉSERVES

En voici une qui n'est pas tout à fait habituelle : si Maud Fontenoy signe et introduit l'ouvrage par un plaidoyer pour la préservation du monde marin et la liberté conquise par ces femmes courageuses et déterminées, on aurait aimé qu'il comporte une vraie page dédiée à la carrière de l'auteur, qui mérite à elle seule un chapitre. Petit clin d'œil à l'éditeur ?

ENCORE UN MOT...

Femmes océanes fait partie des livres qui enrichissent vos connaissances. D'abord, d'apprendre que le commandement d'un bateau ou la présence d'une femme à bord comme "marin" sont somme toute, extrêmement récents (1963). Que de nombreuses femmes ont contribué, malgré des "vents contraires" (l'accès aux études universitaires, l'accès à bord, une misogynie ou une méfiance fortement ancrée…) à mieux faire connaître la topographie, les espèces ou les atteintes à l'environnement marin. Ces femmes sorties de l'ombre sont aussi présentées par Maud Fontenoy comme autant de lanceuses d'alertes, un message pas tout à fait subliminal qu'il faut aussi recevoir - la mer est ce "bouillon primordial" dans lequel se sont épanouies toutes les formes de vie sur Terre.

UNE ILLUSTRATION

UNE PHRASE

"Ces femmes sont toutes liées, comme une ligne de vie sur un navire. Elles portent en elles une conviction profonde : la Planète bleue n'a pas de planète de rechange. […] Si nous sommes capables d'envoyer un robot sur Mars, il me paraît essentiel que demain, nous décidions ensemble de nous consacrer en urgence à mieux comprendre et à mieux préserver ces étendues, des trésors aussi captivants qu'indispensables. Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Ces héroïnes ont tracé un cap. C'est leur vie que vous allez découvrir à présent." Maud Fontenoy. (P 7)

A propos d'Eugénie Clark, plongeuse, zoologue spécialiste des requins :

"Traduit en plusieurs langues, son premier livre la rend très populaire auprès des étudiantes, car elle explique comment elle a réussi à percer en tant que scientifique dans un monde d'hommes. Partout où elle passe, son charisme, son charme solaire et par-dessus tout sa bonne humeur la font remarquer. Lorsqu'elle est invitée par le commandant Cousteau à bord de la Calypso, que remarque-t-elle en premier ? Sa femme "qui tient la barre dans l'ombre". " (P 93)

L'AUTEUR

Maud Fontenoy est une passionnée de la mer. Elle s'est fait connaitre en étant la première femme à entreprendre et réussir la traversée d'ouest en est de l'Atlantique Nord à la rame. Elle atteint l'Espagne le 9 octobre 2003 après avoir parcouru 3700 km en 117 jours. Elle a 25 ans. De nombreux défis et exploits sportifs succèderont à cette traversée (le Pacifique à la rame, le tour de l'hémisphère sud à la voile et par courants contraires…). Son engagement se traduit par la création d'une fondation dédiée à la protection des océans, son investissement au profit d'une écologie "qui ne soit pas politique", et sa reconnaissance comme ambassadrice et personnalité qualifiée sur les questions touchant à la protection des océans. Elle est l'auteur de plusieurs récits de ses défis sportifs et plus largement de nombreux ouvrages sur l'écologie et la protection de l'environnement. Ambassadrice des classes de mer auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, elle est aussi mère de quatre enfants.