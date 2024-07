Faute de majorité politique, les partenaires sociaux auraient l'opportunité de reprendre la main sur les dossiers chauds

Un logo de la CFDT est projeté sur scène avant l'ouverture du 50e congrès de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) à Lyon, le 13 juin 2022.

Puisque la mécanique politique est en panne et faute de gouvernement, les partenaires sociaux qui se sont laissé déposséder de leurs prérogatives ont l'opportunité de reprendre l'initiative, sur la retraite, l'assurance chômage, et même l'assurance maladie, et pourquoi pas le Smic.

Reprendre l’initiative… Encore faut-il le vouloir... Du côté de la CFDT, et notamment tous ceux qui ont travaillé avec Laurent Berger, on regarde avec attention ce qui va se passer sur tous les dossiers sociaux.

Pour eux, il existe une opportunité de reprendre la main et l'initiative dans le domaine social. Tous les acteurs du modèle social, chauds praticiens du système paritaire hérité du général de Gaulle qui avait voulu confier aux partenaires sociaux la gestion des systèmes sociaux, notamment l'assurance maladie, les assurances retraites ou l'assurance chômage. Ces grands régimes ont été gérés pendant près d'un demi-siècle par les représentants syndicaux au sein des instances nationales.

Avec d’un côté, les représentants des syndicats de salariés, de l'autre les représentants patronaux. Ils ont cogéré les régimes, c'est-à-dire qu'ils ont défini les montants des cotisations payées par les salariés et par les entreprises, avec en contrepartie la fixation des prestations.

La caractéristique de ce modèle social est qu'il avait un caractère obligatoire dans le cadre financier d'un système assurantiel. En clair, comme tous les systèmes d'assurances, ils étaient contraints à l'équilibre financier strict. L'État intervenait très peu, se limitant à la régulation.

Tout a fonctionné relativement bien pendant la génération des Trente Glorieuses. À l'époque, l'économie fonctionnait à plein régime, avec une démographie en croissance et une immigration très régulée et très choisie.

À la fin du siècle dernier, les comptes sociaux se sont dégradés parce que la création de richesse était moins généreuse, parce que l'espérance de vie s'est allongée, que le chômage structurel s'est installé, le coût de la santé a augmenté, etc.

Résultats : les régimes sociaux ont été fragilisés avec moins de recettes et plus de prestations à financer (notamment au niveau des retraites, puis de la santé et enfin au niveau du chômage). Les partenaires sociaux, et notamment les syndicats de salariés, ont eu de plus en plus de mal à gérer et à obtenir les ajustements nécessaires.

Sur la retraite, la santé et le chômage, ils se sont retrouvés débordés et ont fait appel à l'État.

L'État a fait son travail d'État, c'est-à-dire qu'il a trouvé du côté des impôts les moyens de procéder à des ajustements, mais ce faisant, l'État a progressivement pris l'initiative des réformes. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, les partenaires sociaux ont passé la main. L'État ne l'a pas refusée, mais il a pris le contrôle des opérations.

Les partenaires sociaux ont commis là une erreur historique et politique, car ils ont perdu une grande partie de leur raison d'être. La CFDT s'est investie dans la cogestion des modèles sociaux dans l'entreprise, la CGT et FO sont tombées dans la politique sociale se vivant comme un contrepouvoir à l'État sans trop intervenir positivement.

La réforme des retraites passée par Emmanuel Macron aux forceps est l'exemple même de la perte de pouvoir des syndicats et de l'hégémonie de l'État à reprendre le pouvoir sur le modèle social. La dernière réforme des retraites (retraite à 64 ans) a servi de symbole des antagonismes entre l'opinion et les syndicats, mais a aussi signé la disparition des partenaires sociaux du dossier, puisque toute l'affaire a été gérée par l'État, ne laissant aux syndicats qu'un rôle de contrepouvoir.

La CFDT s'est donc écartée du dossier, FO s'est recroquevillée sur des questions très corporatistes et la CGT a plongé dans le grand bain de la politique aux côtés de la France Insoumise lors des campagnes électorales.

L'abrogation de cette loi, aujourd'hui réclamée par tous les partis politiques, offre une opportunité aux syndicats de reprendre leur responsabilité de cogestion. La CFDT est prête à le faire, FO également, en considérant que la question de la retraite est une question technique d'assureurs. La CGT est très différente, car la réforme des retraites est pour elle un objet politique.

Néanmoins, il lui faut trouver des solutions de financement équilibrées.

Ce qui se passera sur la réforme des retraites se passera aussi sur la question de l'assurance chômage, puis plus tard sur l'assurance maladie. Ces dossiers font partie des incontournables réformes sur lesquelles la politique aura beaucoup de mal à trouver des majorités. Mieux vaudrait en laisser la gestion aux corps intermédiaires, car la solution est beaucoup plus technique que politique. En l'absence de politique, il revient aux syndicats de reprendre la main... sinon, compte tenu de l'urgence et de la gravité des dossiers, il ne faudra pas s'étonner que des initiatives privées viennent répondre aux besoins.