Faut-il encore se faire vacciner avec AstraZeneca ?

Les thromboses. C’est le sujet du moment et il est important. Tout d’abord parce que le système de pharmacovigilance est aujourd’hui tellement performant que fort heureusement les signaux d’alerte pour des évènements très rares sont détectés en temps réel. C’est le fantastique résultat de l’utilisation des données de soins. Cette avancée va se poursuivre et le marché du médicament en sera transformé. On peut faire un parallèle avec un autre évènement récent: la trop longue succession de fautes dans la prescription du Médiator. L’utilisation des données de soins aurait pu sauver des vies au lieu de rester sanctuarisées dans les ordinateurs de la sécu.

Ensuite parce que le sujet n’est pas les thromboses en général mais une thrombose en particulier celle des veines du cerveau ou bien de l’intestin. Ces thromboses très rares sont probablement en rapport avec un phénomène immunitaire. Nous sommes passés d’un signal faible à des constatations troublantes et maintenant à un lien possible. Les médecins allemands, danois ou norvégiens sont d’avis qu’il y a un lien avec le vaccin AstraZeneca. Dès lors comment décider et faire un choix rationnel si on choisit de se faire vacciner aujourd’hui?

LE ROYAUME-UNI DEMONTRE L'EFFET INDUBITABLE DU VACCIN ASTRAZENECA EN VIE REELLE

À Lire Aussi

Faut-il avoir peur du vaccin AstraZeneca ? Petits repères scientifiques pour y voir plus clair

Les britanniques ont vacciné massivement, avec un vaccin à vecteur viral génétiquement modifié le ChAdOx1. Les résultats à court terme sont remarquables.

Figure N°1: ces courbes synchrones ne laissent pas de doute sur la relation de cause à effet entre la campagne de vaccination britannique et la maîtrise de l’épidémie malgré le variant.

LE VACCIN ASTRAZENECA, UN DESTIN TUMULTUEUX, MAIS UNE EFFICACITE REMARQUABLE

À Lire Aussi

Les difficultés d’AstraZeneca vont jeter un froid sur l’industrie mondiale des vaccins

Le vaccin est très efficace et la campagne britannique a démontré quelques aspects intéressants de la vaccination. En particulier le vaccin est efficace chez les personnes âgées, il n’y a pas de décrochage des résultats par rapport à l’essai de phase 3. Il n’y a pas de différence avec les autres vaccins au niveau de la durée de la protection, un sujet sur lequel on avance au fur et à mesure que le temps passe.

Ce vaccin présente-t-il des effets indésirables plus nombreux?

Concernant les effets indésirables des pourcentages circulent en particulier des comparaisons avec les autres vaccins. Il s’agit d’une information inutilisable pour la raison suivante: les effets indésirables cumulés sont déclaratifs (n’importe qui peut les déclarer) et c’est un bon système d’alerte. Cependant cette alerte est le plus souvent liée à des symptômes qui témoignent d’une réaction immunitaire banale comme une douleur au site de l’injection, de la fièvre ou un syndrome grippal. Or ce vaccin est immunogène, probablement plus que les vaccins à ARN messager. C’est pourquoi on observe ces effets classés indésirables en déclaratif surtout chez les personnes de moins de 55 ans. Nous avons expliqué plus haut qu’il n'entraîne pas plus de thromboses veineuses en général mais qu’il est associé à un nombre plus élevé de thromboses cérébrales, ces thromboses restant un évènement très rare.

Faut-il se faire vacciner par AstraZeneca?

À Lire Aussi

Suspension de l’AstraZeneca : et l’Europe ajouta un clou à son cercueil...

Pour répondre, comme avec tous les vaccins il faut avoir une idée du rapport bénéfice/risque . Ce qui intéresse les Français c’est bien sûr de pouvoir se faire un avis sur des bases rationnelles. La discussion avec leur médecin est essentielle. La mesure du risque aussi. Le tableau N°1 contribue à cette évaluation du risque. Je précise qu’il n’est pas fait état de la morbidité ni des séquelles pour les survivants de l’infection grave. S’agissant simplement de la mortalité, elle est évaluée en nombre de décès pour 1000 en cas d’infection par le Sars CoV 2. Il s’agit de statistiques prenant en compte la souche historique et pas spécialement un des variants actuels. Le risque d’une thrombose cérébrale associée à la vaccination reste de l’ordre de quelques cas par million. Nous constatons que le risque de mortalité par la Covid-19 est au moins mille fois supérieur à celui d’une thrombose de ce type sauf pour la personne à faible risque: “Une femme de 31 ans, d’ethnicité blanche, avec un IMC <30” .

Tableau N°1: Mortalité estimée de la Covid-19 pour différents individus sur la base de l'évaluation des risques médicaux ALAMA COVID-19, d’après le British Medical Journal.

Dans ce contexte, il est assez facile de comprendre que de nombreux Français ont intérêt à se faire vacciner le plus tôt possible avec le premier vaccin disponible. Il apparaît aussi très logique de réserver l’AstraZeneca aux personnes de plus de 50 ans. Il faut aussi rappeler que les hommes sont sous représentés dans la cohorte des thromboses cérébrales observées alors qu'ils ont à tout âge un risque de mortalité par la Covid-19 plus élevé que les femmes.

Confiance et rationalité

Les scientifiques, dont les médecins, doivent décrire les faits sans les dissimuler. Ce n’est pas en répétant que le rapport bénéfice/risque est favorable que l’on améliore la confiance dans les vaccins anti-Covid-19 au contraire. Il faut d’abord saluer la perspicacité des médecins qui ont su très vite réagir à un signal d’alerte dissimulé par le caractère exceptionnel de la pathologie (thrombose veineuse cérébrale). Dans ces situations la controverse est un puissant facteur de résolution de problèmes. Les chercheurs danois, allemands ont fait en très peu de temps un travail remarquable. Pour autant il n’est pas étonnant que le public se détourne de ce vaccin. Ce serait très défavorable à ceux et celles qui ont un risque élevé que ce changement d’attitude se prolonge. En effet, nous sommes très en retard dans la campagne de vaccination par rapport à la dynamique de l’épidémie. Ce retard pourrait s’aggraver. Il faut engager la discussion et parler évaluation du risque. Du coup la présence d’un médecin devient incontournable et la connaissance des antécédents du patient aussi.