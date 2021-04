Fatigue de l’épidémie : petits conseils pour réussir une décoration réconfort chez soi

Rénover ou redécorer son domicile permet de s'y sentir mieux.

Atlantico : Avec la pandémie, on passe de plus en plus de temps chez nous et notre chez-soi devient aussi notre bureau. Pour que notre espace de vie nous stresse le moins possible, refaire son intérieur pourrait-il être une solution ?

Patrick Estrade : Modifier son intérieur, c'est se changer soi. Son intérieur, on a mis beaucoup de temps à l'aménager. On y installe toujours plus d'objets mais on n'est jamais satisfait. On cherche perpétuellement à se réapproprier un intérieur. Quand je refais mon intérieur, c'est quelque chose qui va me permettre de me sentir mieux avec moi-même. Chez les Juifs avant Pessah, on vide tous les placards et on fait un grand ménage de façon à éliminer toute trace de nourriture qu'il pourrait y avoir. On purifie l'intérieur. Refaire son intérieur, c'est aussi chercher à faire peau neuve. C'est toujours "moi" qui le fait, c'est une affaire entre ma maison, mon appartement et moi.

L'épidémie nous a confronté beaucoup plus à nous même que nous ne le sommes d'habitude. En temps normal, les gens passent beaucoup plus de temps à l'extérieur. La rencontre avec les autres est problématisée. C'est un environnement anxiogène. La maison elle-même peut devenir anxiogène dans la mesure où l'on est contraint d'y rester.

C'est précisément parce qu'on est confinés à l'intérieur que l'on a des idées d'évasion. Modifier mon intérieur, c'est aussi une possibilité de m'évader.

Avec la pandémie est né le concept de "décoration de confort". Cela peut-il nous aider à affronter cette épreuve ?

Quand on est contraint de rester chez soi, on peut vite s'ennuyer. Retaper son intérieur, c'est aussi une façon de jouer et de rester actifs. Et rester actifs limite le risque de déprime.

La décoration de confort permet de rendre notre vie plus confortable. C'est acheter un bon siège bien ergonomique par exemple ou simplement changer son ordinateur de place parce qu'il est à contre-jour et que ça fatigue les yeux. C'est mettre du changement. S'il y a un siège que vous avez depuis longtemps, acheter un coussin d'une couleur différente et qui le rendra un peu plus vivant. La décoration de confort est quelque chose qui vous permet pour quelques sous d'avoir un intérieur qui vous change de vos habitudes. Donner un coup de peinture, c'est comme prendre une bonne douche, ça a quelque chose de curatif et de salvateur quelque part. Redécorer son intérieur permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi et de ressentir un sentiment de succès quand on est satisfait de ce qu'on a fait et qu'on se sent enfin bien chez soi.

