Fabien Roussel : Quand LFI se vautre dans l’infamie...

Le chef du Parti communiste est coupable. Coupable d’aimer le vin et le fromage. Coupable d’aimer la France. Ce qui, aux yeux des islamo-gauchistes, fait de lui un réac. Cette chanson est bien connue. Et à force de l’entendre, on s’y est habitués. Et on n’y prête plus attention.

Mais là, un palier dans l’insulte et la diffamation a été franchi. On le doit à Sophia Chikirou, députée mélenchoniste. Elle a déclaré : « Il y a du Doriot chez Roussel ! » Pour mémoire, Jacques Doriot fut avant la guerre un des dirigeants du Parti communiste.

Puis il quitta le parti pour verser dans un anticommuniste farouche. Ensuite, il fonda un parti fasciste. Et termina sa carrière dans les rangs de la Waffen-SS.

Sophia Chikirou ne recule devant rien, assurée qu’elle est du soutien total de Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel exige des excuses de la part de LFI. Il ne les aura pas car la démagogie et la diffamation sont la seconde nature de Mélenchon. A part ça, on peut se demander ce que Fabien Roussel fait encore à la Nupes...les voies du chef du PC sont impénétrables. Et maintenant, regardons ensemble qui de Mélenchon ou de Roussel ressemble le plus à Doriot. Ce dernier collabora avec l’occupant nazi. Avec qui Mélenchon collabore-t-il ? Chacun peut s’en faire une idée…