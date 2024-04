Exposition "Zao Wou-Ki, Les allées d'un autre monde" : des lumières, des couleurs, un éblouissement

L'exposition "Zao Wou-Ki, Les allées d'un autre monde" est à découvrir à Deauville.

"Zao Wou-Ki, Les allées d'un autre monde"

Conférence "Zao Wou-ki et la porcelaine" le dimanche 15 mai à la chapelle des Franciscaines à 16 h, par Martine Chazal, conservateur patrimonial et directrice de Scent and symbolism, UMAM, Hiroshima.

INFOS & RÉSERVATION

Centre culturel Les Franciscaines,

144 av. de la République

14 DEAUVILLE

jusqu'au 26 mai 2024. Ouvert tous les jours sauf lundi de 10 h 30 à 18h 30

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Cette exposition est consacrée à l'artiste français d'origine chinoise, Zao Wou-Ki (1920-2013), l'un des plus illustres représentants de l'abstraction lyrique, en offrant un grand nombre d'oeuvres de différentes techniques : peintures, aquarelles, céramiques, tapisseries, encres, estampes...

Parmi celles-ci, au moins deux oeuvres majeures : d'abord, l'aquarelle monumentale en 9 panneaux, décoration murale de plus de 16 mètres de long, commandée à l'artiste pour le collège de la Seyne-sur-Mer par l'architecte Roger Taillibert (à qui l'on doit également à Deauville la piscine en forme en coquille).

Et aussi, le triptyque "Hommage à Claude Monet" datant de 1991, qui inaugurera le Festival Normandie Impressionniste (Les Franciscaines en font partie), festival qui se déroule jusqu'au 22 septembre 2024.

La diversité des œuvres exposées permet de découvrir la richesse de la créativité de Zao Wou-Ki, dont le parcours artistique a su réunir la tradition de son pays natal et la modernité occidentale.

Plusieurs de ces œuvres sont d'ailleurs des "Hommages" qui sont une réalité importante pour la civilisation chinoise. Zao Wou-Ki a renoué avec cette tradition, en rendant hommage notamment au poète chinois Tou Fu (712-770) de culture confucianiste et au poète Li Po (702-762), l'un des plus grands de la dynastie Tang.

POINTS FORTS

Dès l'entrée, on est accueilli par le bleu d'une toile de dimension certes modeste mais dont la luminosité est éblouissante. Puis, d'œuvre en œuvre, de salle en salle, et jusqu'au bout, le regard reste émerveillé.

En offrant au visiteur bien d'autres techniques généralement peu associées à l'image du peintre, l'exposition souligne la liberté avec laquelle l'artiste a exploré toutes sortes d'expressions plastiques et intellectuelles, tout au long de sa vie. On rencontre alors un artiste "total" (peintre-cartonnier, graveur, lithographe, illustrateur..) dont la démarche veut représenter des réalités au-delà de celles du monde réel. Le titre de l'exposition " Les allées d'un autre monde "est donc particulièrement bien trouvé.

QUELQUES RÉSERVES

Je n'en vois pas à souligner.

ENCORE UN MOT...

En 1970, sous l'impulsion du président Pompidou, la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres s'ouvre au contemporain et confie à Zao Wou-Ki l'emblématique assiette plate du service Diane. Et dans les dernières années de sa vie, l'artiste collabore avec la manufacture Bernardaud à Limoges. Sur la blancheur immaculée de la porcelaine, ses pinceaux voguent en toute liberté...

UNE PHRASE

Plusieurs cartons sur les cimaises reproduisent des phrases de Zao Wou-Ki lui-même, tirées de son Autoportrait (Fayard).

"J'ai lu de la poésie dès mon enfance... Je ressens ces deux expressions (peinture et poésie) comme étant de même nature... Elles expriment l'une et l'autre le souffle de la vie... Elles évoquent sans représenter, elles révèlent des sens cachés, ceux de l'univers".

"Espace, lumière, mouvement, souffle, tels sont pour moi les sujets permanents de ma recherche".

"Les toiles de Zao Wou-Ki, cela se sait, ont une vertu : elles sont bénéfiques" (Henri Michaux)

L'AUTEUR

Zao Wou-Ki, né à Pékin en 1920, s'est installé à Paris en 1948, a obtenu la nationalité française en 1964 grâce au soutien d'André Malraux. Il a été élu à l'Académie des beaux-arts de Paris en 2002. Son épouse Françoise Marquet-Zao préside la fondation Zao Wou-ki.