État islamique au Khorasan : le groupe extrémiste afghan dont les talibans ont au moins autant de raisons de se méfier que les Occidentaux

Des volontaires et du personnel médical devant un hôpital après un attentat devant l'aéroport de Kaboul, le 26 août 2021, en Afghanistan.

Emmanuel Dupuy est président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe). Spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales, il a notamment été conseiller politique en 2011 auprès de la Task Force Lafayette (forces françaises en Afghanistan). Délégué général des Centristes chargé des questions internationales et de sécurité.

Atlantico : Qu'est-ce qu'on sait vraiment du groupe que l'on soupçonne d'être responsables de l'attentat de Kaboul, à savoir ISIS-K, la filiale de l'Etat islamique en Afghanistan ?

Emmanuel Dupuy : L'Etat islamique Province de Khorasan est un groupe qui est né de la scission des talibans à partir de début 2015. Ce mouvement a prêté allégeance à Daesh très tôt. Il est composé de talibans afghans, pakistanais, de la branche pakistanaise, dont le chef Noor Wali Mehsud a prêté allégeance il y a quelques jours aux talibans afghans, du mouvement TTP. Ce mouvement a tenté un ancrage dans plusieurs provinces d'Afghanistan, dans plusieurs provinces à l'est de Kaboul. Cette organisation fait concurrence aux talibans. Le nombre de talibans varie entre 65 000 et 80 000, eux sont moins nombreux, de 500 à 2 000. Ils ont prêté allégeance à l'Etat islamique, et donc ils se retrouvent en concurrence, mais bien souvent en opposition. Leurs motivations ne sont pas les mêmes. Le nord du pays est composé d'éléments tadjiks, avec peu de Pachtounes comme le sont les talibans. On leur connaît une capacité de nuisance et un ciblage particulier, celui de viser une minorité de confession chiite, ce qui justifie que l'Etat islamique considère les talibans comme des apostats. Ils sont selon cette configuration pas assez active au plan international. Les talibans restent très nationaux dans leur reconquête territoriale de l'Afghanistan. On leur connaît une méthodologie de cibler des lieux publics : lieux de culte, hôpitaux (on se rappelle du dernier attentat dans une maternité de quartier chiite en mai 2020).

Quel sens pouvons-nous donner à l'attentat de l'aéroport de Kaboul pour la reprise de pouvoir des talibans en Afghanistan ?

Cet attentat vise évidemment la communauté internationale et le dispositif mis en place par les États-Unis et ses alliés, notamment les pays membres de l'OTAN qui eux ont participé à ce gigantesque pont aérien, où 100 000 personnes ont été évacuées jusqu'à présent, dont 70 000 Américains. Malgré ces chiffres, il reste des Occidentaux piégés dans Kaboul. Cet attentat sert à montrer définitivement aux Américains, en 20 ans, qui a perdu la guerre. Autrement, il y a eu, et il y aura des combats, entre les différentes factions. Il faut avoir à l'esprit que l'attentat, où il y a eu une explosion avec comme cible confirmée l'aéroport et l'hôtel, a fait beaucoup de victimes, dont beaucoup d'Américains, on arrive à un effet de sidération. C'est précisément l'accord qui avait été signé entre les talibans et les autorités américaines, où aucun soldat américain devait être ciblé. Lors de cette attaque, 13 sont morts, la dernière fois où on a eu autant de membres de l'armée américaine ayant perdu la vie, il faudrait remonter à un événement survenu il y a 10 ans, quand un hélicoptère américain s'est écrasé suite à un tir de missile taliban.

Maintenant, le défi de taille est sécuritaire, avec les talibans qui assurent et revendiquent la gestion des affaires courantes, qui ont effacé le précédent gouvernement, et qui ont échoué pour anticiper et déjouer cet attentat, au même titre que la communauté internationale. Ces deux éléments nous font dire que l'Etat islamique se rappelle au bon souvenir des talibans, en se disant que ce ne sont pas que les talibans qui ont chassé les Occidentaux, mais bien la menace terroriste.

Nous observons déjà des rivalités fortes entre Etat islamique et talibans, nous pouvons nous attendre à des affrontements de taille dans un pays déjà instable ?

Bien sûr, il y en a eu par le passé, lorsque l'Etat islamique a pris l'ascendant sur les talibans dans certaines provinces. Je rappelle que l'Etat islamique est en grande partie composé de talibans qui trouvaient que la guerre n'était pas menée assez offensivement. Ces combats risquent d'arriver difficilement, Biden lui-même avait avoué que la meilleure arme contre Daesh était les talibans, donnant l'impression qu'il se conforterait à l'idée de la sous-traitance de la lutte contre Daesh aux talibans. Le président américain et le général McKenzie étaient assez fermes en disant qu'ils allaient les "chasser" et "retrouver les auteurs de cet attentat". Je ne vois pas comment ils comptent s'y prendre dans une ville vidée d'Occidentaux, en sachant que les talibans ont interdit les Américains d'agir encore au-delà du 31 août, donc on voit que derrière les mots, se cache une impuissance de la communauté internationale à faire quoi que ce soit. L'attentat de jeudi a un double impact : c'est une humiliation supplémentaire vis-à-vis de la communauté internationale qui se retrouve défaite et encore plus affaiblie par la dimension chaotique du départ des Occidentaux qui n'a pas été anticipé. La position du président Biden va être compliquée face à sa propre majorité. Il avait promis de ramener tous les soldats américains vivants, or, il se trouve à justifier la mort de treize, et sans doute plus.

L'ISIS-K ayant plus vocation au djihad international, cela représente-t-il une menace pour la communauté internationale et l'Occident ?

L'Etat islamique en Afghanistan vise les minorités, ce serait donc une menace perçue comme très virulente de la part de l'Iran. D'ailleurs, c'est probablement l'une des raisons pourquoi le nouveau président Ebrahim Raïssi a lui aussi appelé comme le président chinois, russe ou pakistanais à une reconnaissance rapide avec les talibans, établir un contact, non pas par préoccupation pour les talibans, mais pour que l'Etat islamique puisse passer par la frontière orientale vers l'Iran, ce qui était un sujet de préoccupation central pour l'Etat islamique présent en Irak et en Syrie, ils avaient verrouillé la frontière en demandant à ce que les forces Kurdes puissent aider. Il y a une appréhension qu'ils puissent passer à Téhéran pour mener des actions. Donc la première menace est régionale. Le président discutait encore il y a quelques semaines avec les talibans sur la situation des groupes armés tel que le mouvement islamique de l'Ouzbékistan appartenant à la mouvance des talibans, mais qui a son propre agenda : instaurer un khalifat dans l'ensemble de l'Asie centrale avec comme assise l'Ouzbékistan, pivot des 5 pays de l'asie centrale. Donc c'est aussi un sujet de préoccupation.