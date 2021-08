Et vous, vous pensez que le Covid-19 ce sont les Martiens, ou les Juifs ?

Des manifestants devant le Conseil d'Etat, le 5 août à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quand vint l'an mil, il fut accompagné par une grande peur. Dans les campagnes et les châteaux, on attendait terrorisés la fin du monde. A toutes fins utiles, on brûlât quelques sorcières et sorciers. Et la fin du monde fut évitée.

Un jour, les historiens se pencheront sur l'année 2021. Ils découvrirons avec stupeur que la France est devenue folle et malade. Une partie de la société ne croit à rien de ce que lui disent les scientifiques, les médecins, les médias et les politiques. Victimes de troubles obsessionnels et compulsifs, elle s'enferme dans sa bêtise qui n'a d'égale que sa passion vengeresse.

On veut la vacciner : elle pense que c'est pour lui faire du mal. Car estime-t-elle, le Covid amené par les Martiens ou par les Juifs repartira de lui-même bredouille. Tout ce qui vient d'en haut, les avis les plus posés et les plus autorisés, est suspect et vise évidemment à asservir le peuple.

On les appelle les antivax. Eux-mêmes se définissent comme des combattants de la liberté : c'est bon pour leur ego. La liberté de mourir et de faire mourir... Ils manifestent bruyamment contre le passe sanitaire. Quelques démagogues genre Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau les chauffent et les excitent et obtiennent ainsi la popularité qui leur faisait défaut... Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. Un Didier Raoult invente une poudre de perlimpinpin et ils sont des centaines de milliers à le lire et à y croire. Car pour eux, la vérité est ailleurs. On leur dit que la Terre est ronde : ils protestent en susurrant qu'elle est peut-être plate.

À Lire Aussi

Communication sur le vaccin : comment obtenir l’inverse de l’effet recherché, mode d’emploi

Le complotisme fait bien plus de ravages que le virus du Covid. Il permet aux crétins de se croire intelligents. Des malins à qui on ne la fait pas... Il y a des gens bêtes et gentils. Eux sont bêtes et méchants !