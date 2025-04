Nouvelles technologies

Et si votre prochain collègue n’était pas humain, mais un agent logiciel ?

Ils observent, planifient, décident et agissent - sans supervision humaine directe. En 2025, les agents IA s’imposent comme une nouvelle génération de collaborateurs numériques. Loin des fantasmes sur l’intelligence générale, ils transforment déjà le travail, la coordination et la prise de décision dans les entreprises. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Et surtout, que vont-ils changer dans notre quotidien professionnel ?