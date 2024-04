Et si le temps n'existait pas et que la logique permettait de le prouver ?

En 1908, J.M.E. McTaggart, un philosophe anglais, a publié un article soutenant que nous pourrions être en mesure de comprendre l'irréalité du temps en utilisant uniquement la pensée logique.

La physique moderne suggère que le temps pourrait être une illusion. La théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, suggère que l'univers est un bloc statique à quatre dimensions qui contient simultanément tout l'espace et tout le temps - sans "maintenant" particulier.

Ce qui est le futur pour un observateur est le passé pour un autre. Cela signifie que le temps ne s'écoule pas du passé vers le futur, comme nous le vivons.

Cette conception est toutefois en contradiction avec celle du temps dans d'autres domaines de la physique, tels que la mécanique quantique. Le temps est-il donc une illusion ou non ? Une façon de le savoir serait d'essayer de prouver que le temps n'est pas réel en utilisant uniquement la logique.

Imaginez que quelqu'un vous donne une boîte de cartes, chacune représentant un événement. Une carte décrit l'année 2024, une autre la mort de la reine Victoria et une autre l'éclipse solaire de 2026. Les cartes ont été mélangées. On vous a demandé de classer ces cartes de manière à représenter le temps. Comment allez-vous procéder ?

La première méthode consiste à utiliser ce que McTaggart appelle la "série B". Vous prenez une carte et la placez sur le sol. Ensuite, vous en prenez une autre dans la boîte et vous la comparez à celle qui se trouve déjà sur le sol. Si elle est antérieure, vous la placez à sa gauche. Si elle est postérieure, vous la placez à droite.

Par exemple, la mort de la reine Victoria est placée à gauche de l'éclipse solaire de 2026. L'année 2024 se trouve à gauche de l'éclipse solaire de 2026, mais à droite de la mort de la reine Victoria. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous obteniez une ligne de cartes dont deux quelconques sont liées par la relation antérieur/postérieur.

Lorsque vous vous asseyez et regardez l'arrangement terminé, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose. La ligne de cartes est statique. Une fois que les cartes ont été mises en place, rien ne change dans leur ordre. Or, comme le souligne McTaggart, il ne peut y avoir de temps sans changement.

Le temps est en fin de compte une mesure du changement, même selon la physique. Il est souvent identifié comme une augmentation du désordre - l'entropie - d'un système fermé. Prenons une tasse de café chaud. À mesure qu'elle refroidit, l'entropie augmente. La température d'une tasse de café permet de savoir à peu près depuis combien de temps elle se trouve là. Tout appareil mesurant le temps, comme une horloge, repose sur le changement (tics).

Rappelez-vous que votre tâche initiale consistait à disposer les cartes de manière à représenter le temps. Mais vous avez fini par obtenir quelque chose qui ne change pas. Il serait étrange de dire que le temps ne change pas. La série B ne peut donc pas représenter le temps.

Il existe cependant une autre option. Vous pouvez recommencer et essayer de classer les cartes en utilisant ce que McTaggart appelle la "série A". Vous créez trois piles bien ordonnées : à gauche, vous placez toutes les cartes décrivant des événements qui se sont produits dans le passé, comme la mort de la reine Victoria. Au milieu, les cartes décrivant des événements du présent, comme l'année 2024. Et à droite, celles qui se produiront dans le futur, comme l'éclipse solaire de 2026.

Contrairement à la série B, cette disposition n'est pas statique. Au fil du temps, vous devez déplacer les cartes de la pile de droite (futur) vers la pile du milieu (présent), et celles de la pile du milieu (présent) vers la pile de gauche (passé), où elles resteront à jamais. Il s'agit donc clairement d'un changement. Cela signifie-t-il que la série A décrit le temps ?

Selon McTaggart, la série A est circulaire. Le fait que votre main déplace les cartes de la pile de gauche vers celle du milieu, puis vers celle de droite, est un processus qui se déroule déjà dans le temps.

Vous devez vous situer dans le temps pour pouvoir réaliser cet arrangement. Mais le temps est exactement ce que vous essayez de capturer. En d'autres termes, il faut déjà avoir du temps pour décrire le temps. Il s'agit d'une circularité, et la circularité viole la logique.

Résumons. L'arrangement de la série B ne peut pas décrire le temps, car il ne change pas. Or, le changement est nécessaire au temps. La série B ne fonctionne donc pas. La série A change, mais malheureusement, elle est circulaire. Elle ne fonctionne donc pas non plus. Comme aucune de ces séries ne fonctionne, McTaggart en conclut que le temps ne peut pas être réel.

Cent ans plus tard

Plus de cent ans plus tard, les philosophes sont toujours à la recherche d'une solution. Certains, appelés "théoriciens A", tentent de définir la série A d'une manière qui ne soit pas circulaire.

D'autres, appelés "théoriciens B", acceptent que la série B décrive la réalité et affirment que McTaggart a eu tort d'exiger que la série change. Le temps n'est peut-être qu'une suite d'événements.

Il existe également des "théoriciens C" qui vont plus loin et affirment que la série de cartes n'a même pas de direction, du début à la fin.

L'année 2024 se situe entre la mort de la reine Victoria et l'éclipse solaire de 2026. Mais le fait que nous ayons l'habitude de penser que la mort de la reine Victoria précède l'éclipse solaire de 2026, plutôt que l'inverse, n'est peut-être qu'une question d'habitude. C'est comme numéroter les planches d'une clôture : on peut commencer par le bout que l'on veut. La clôture elle-même n'a pas de direction.

Je ne suis pas encore convaincu que l'une ou l'autre de ces idées soit juste, peut-être existe-t-il d'autres façons de penser le temps. En fin de compte, c'est le temps qui le dira.

Et peu importe qui a raison, ce qui est remarquable, c'est que McTaggart a été capable de faire avancer l'argument sans aucun résultat scientifique, mais simplement en pensant logiquement au problème.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.