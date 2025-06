© AFP PHOTO / ESA / WEBB, NASA & CSA, J. LEE AND THE PHANGS-JWST TEAM

Mystères de l'univers

Et si l'univers tournait sur lui-même comme une toupie ? L'hypothèse émise par des chercheurs américains pourrait résoudre l'une plus grandes énigmes de l'astronomie

Une nouvelle étude publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et menée par des chercheurs de l'Université d'Hawaï, suggère que l'univers pourrait tourner, mais extrêmement lentement.