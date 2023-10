Et si l’Arabie saoudite n’avait en rien renoncé à signer un accord de paix avec Israël ?

Mohammed ben Salmane (MBS) est le prince héritier d'Arabie saoudite depuis 2017.

Parmi ses ouvrages publiés récemment, Docteur Saoud et Mister Djihad : la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, Robert Laffont, 2016, Le lobby saoudien en France : Comment vendre un pays invendable, Denoël, 2021 et Vendre la guerre : Le complexe militaro-intellectuel, Editions de l'Aube, 2022.

Atlantico : Une déclaration du prince saoudienTurki Al-Faisal nous a interpellé. L'ancien chef du renseignement saoudien condamne le Hamas pour avoir saboté la tentative de l'Arabie saoudite de parvenir à une solution pacifique. Il condamne également Israël pour avoir canalisé l'argent du Qatar vers le Hamas. C'est un haut personnage du gouvernement saoudien qui parle. Peut-on considérer que c'est la ligne officielle du pays qui s'exprime très peu sur le conflit entre le Hamas et Israël ?

Pierre Conesa : J’entends là le propos le plus équilibré et le plus équitable sur la situation à Gaza depuis des années et sur l’explosion actuelle. J’aurais souhaité l’entendre dans la bouche de responsables occidentaux ou même israéliens. Je pense que ce discours est un test pour éventuellement pousser les Occidentaux à tempérer Israël dans ses actions de rétorsion militaire. Sera-t-il entendu ? Je ne sais pas. J’ai calculé que depuis la 1° Intifada (ce qui signifie « la révolte des pierres » sans armes) il y a eu environ 2 800 Israéliens tués contre 12 000 Palestiniens. Cette disproportion systématique dans la rétorsion, ne fait qu’alimenter le Hamas. N’oublions pas que le Hamas est sorti des urnes comme Netanyahou. Ils ont la même légitimité politique, le qualificatif de « terroriste » brouille les cartes. Depuis longtemps, Netanyahou fait tout ce qu’il peut pour affaiblir l’Autorité palestinienne en laissant près de150 implantations sauvages de juifs intégristes s’installer en Cisjordanie et plus de 230 000 Israéliens à Jérusalem-Est (théoriquement sous autorité palestinienne) et dans sa périphérie, en les protégeant militairement. Les voies de circulation réservées interdites aux Palestiniens rendent ce territoire ingérable.

Avec ce discours, l'Arabie saoudite fait savoir que la guerre à Gaza ne doit PAS mettre fin aux pourparlers de normalisation saoudo-israéliens ?

Les débats qui doivent se dérouler dans les cercles saoudiens sont probablement très vifs. Ne pas oublier que la famille Saoud n’a aucune légitimité religieuse, elle ne descend pas de la tribu du Prophète. Elle a donc terriblement besoin de la hiérarchie wahhabite (appellation officielle pour ne pas parler de salafisme). Ce sont les réactions de la haute hiérarchie religieuse qu’il faut surveiller. Cela dit il faut remarquer que les sociétés de relations publiques mondiales[i] que s’est offert Riyad depuis le 11 septembre (15 saoudiens sur 19 terroristes) et depuis l’assassinat de Jamal Khashoggi, parviennent à ce que le regard se tourne contre l’Iran et pas vers Riyad pourtant responsable de la propagation du salafisme dans le monde. La guerre meurtrière que mène ce pays au Yémen depuis 2014 n’est pas dans l’agenda international, malgré 233 000 victimes, selon l'organisation des Nations unies, dont plus de 140 000 enfants, fin 2019. 5 millions de Yéménites ont été déplacés et trois quarts des 30 millions d'habitants souffrent de la famine.

Le processus de normalisation avec Israël, l'Arabie saoudite l'a suspendu à cause du conflit, mais pas annulé. Cela veut dire que les dirigeants saoudiens n'ont pas renoncé à signer un accord de paix avec Israël ?

Je pense que la véritable terreur stratégique saoudienne est maintenant l’Iran et non plus Israël. Rappelons-nous que jamais l’Arabie saoudite n’a fait la guerre à Israël, même pas en 1967 (la brigade saoudienne est arrivée alors que la guerre des 6 jours était finie) bien que quelques dizaines de kilomètres à peine séparent les deux pays sur la Mer Rouge. Il faut surveiller de très près les manifestations publiques qui peuvent se dérouler dans les villes saoudiennes qui vont constituer le véritable test politique conditionnant la poursuite ou la dénonciation du processus de normalisation. Il est fort probable que la violence de l’attaque du Hamas appuyée de nombreuses horreurs, a été conçue aussi pour mettre tous les pays arabes notamment ceux du Golfe, face à leurs responsabilités. Que va faire le Qatar par exemple ?