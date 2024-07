Et pendant la tempête des législatives, l’Allemagne vit elle son propre psychodrame politique autour du vote de son Budget

Le chancelier allemand Olaf Scholz.

Atlantico : En Allemagne aussi, les élections européennes ont été l’occasion de sanctionner le pouvoir en place en raison, entre autres, de problèmes de budget. D’aucuns estiment, en effet, le trou dans la raquette a au moins 25 milliards d’euros (potentiellement plus si l’impôt de solidarité devenait inconstitutionnel). Quelle est la situation budgétaire en Allemagne, exactement aujourd’hui ?

Alexandre Delaigue : La situation en Allemagne peut être qualifiée de verre à moitié vide et à moitié plein. Si on regarde en particulier le volume total de dette par rapport au PIB, la situation en Allemagne est beaucoup plus confortable que la réalité en France, avec une dette publique qui est relativement maintenue. Par contre, l'économie allemande se porte assez mal en réalité depuis la sortie du Covid. L'économie allemande est au ralenti. Cela a des conséquences sur le budget, comme dans n'importe quel pays. Cette réalité va détériorer la situation budgétaire avec le trou dans la raquette de 25 milliards. Cela crée une situation dans laquelle il y a des difficultés pour élaborer un budget. Il faut ajouter que l'Allemagne ne peut plus bénéficier comme avant des dividendes de la paix. Le gouvernement s'est engagé à respecter les 2 % du PIB consacrés à la défense, ce qui n'était pas le cas avant. Cela veut dire que l’Allemagne va devoir dépenser plus. Pour la défense, un rattrapage doit être fait en Allemagne.

L'Allemagne a été victime d'un sous-investissement public assez chronique. Il y a des problèmes d'infrastructures. Il y a des besoins en termes de dépenses et les ressources qui pourraient venir des recettes fiscales manquent cruellement. Cela crée une assez forte tension sur le budget en Allemagne.

L’Allemagne est-elle confrontée à d’autres difficultés à travers le debt brake, le frein à l’endettement ?

Il y a une contrainte supplémentaire qui s'ajoute pour l'Allemagne. Le pays a intégré dans sa Constitution toute une série de mécanismes visant à réduire de manière automatique l'endettement public par rapport à la conjoncture. Le debt break, le frein à l'endettement est un mécanisme qui est encore plus restrictif que les contraintes européennes qui limitent les déficits à 3 % du PIB et l'endettement à 60 % du PIB.

En Allemagne, il y a un mécanisme qui vise à ramener progressivement l'endettement public vers quasiment zéro. En réalité, comme la conjoncture est mauvaise, nos voisins allemands se retrouvent avec un trou dans le budget, avec une contrainte forte qui impose de faire des économies à hauteur d'environ 25 milliards d'euros.

Il y a une différence majeure avec la situation française dans laquelle, en l'absence de ce genre de contraintes, il y a beaucoup plus de libertés dans le type d'ajustement qu'il est possible de faire. D'aucuns pourraient dire que c'est ce qui fait qu'en France, il y a des finances publiques qui ne sont pas en bon état. Mais il est possible de dire également que dans le cas de l'Allemagne, il serait justifié de considérer que l'on est face à l'excès inverse.

Le gouvernement avait voulu rajouter une taxe supplémentaire de solidarité et il y a une incertitude sur le fait que cela pourrait être constitutionnel. Il y a tout un aspect juridique. Le problème traditionnel de l'Allemagne concerne le poids des règles que l'Allemagne s'impose. Cela finit par créer une espèce de carcan budgétaire.

Ces choix, relativement populaires, ont été faits en conscience par les Allemands. Ce n’est pas quelque chose qui est anti-démocratique ou qui est imposé par l'Union européenne. Les Allemands, dans leur majorité, souhaitent de telles mesures. Mais cela entraîne des contraintes assez significatives sur l'élaboration du budget et cela entraîne des tensions politiques autour de l'élaboration du budget.

Faut-il craindre que cette situation perdure ou s’agit-il seulement d’un problème conjoncturel qui sera simple à résoudre ?

En réalité, il s’agit un peu d’un mélange des deux. Les finances publiques allemandes ne se portent pas bien. Cela est lié à la conjoncture et au fait que l'économie allemande ne redémarre pas depuis le Covid. L’Allemagne a l’une des économies avec la performance les plus basses d'Europe de la zone euro pour l'instant. Il faut s’interroger afin de savoir s’il y a quelque chose de durable dans cette situation ? Est-ce que cette situation conjoncturelle est durable ? Il y a toute une série de facteurs qui devraient nous rappeler que ce qui apparaît comme la solidité de l'économie allemande est assez largement menacé. L'Allemagne voit toute une série de secteurs d'activités évoluer et dans lesquels elle était très forte. L’Allemagne a bénéficié du redémarrage de la Chine, de la croissance chinoise, du fait que la Chine s'équipait pour devenir un de ses principaux fournisseurs en termes de biens d'équipement. Mais la stratégie chinoise maintenant est de se substituer à l'Allemagne et dans différents domaines. La Chine était l'un des principaux marchés des constructeurs automobiles allemands. Aujourd'hui, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de véhicules automobiles en ayant dépassé l'Allemagne il y a deux ans et le Japon l'année dernière.

L'Allemagne est un pays qui vieillit. Il y a quand même beaucoup de raisons de penser que la situation économique allemande pourrait faire que l'Allemagne a bénéficié d'une situation favorable au cours des 15 à 20 dernières années.

Elle pourrait revenir durablement dans la situation qui faisait que, au début des années 2000, l'Allemagne était économiquement considérée comme l'homme malade de l'Europe.

Il y a toute une série de raisons de s'inquiéter. Pour corriger cette réalité, il est important de combler le retard en matière d'investissements de l'Allemagne. Il faut donc craindre que le mélange de règles budgétaires assez strictes avec une conjoncture qui n'est pas très bonne va créer une espèce de cercle vicieux dans lequel la conjoncture est mauvaise. Du coup, il devient difficile de réaliser les investissements qui permettraient d'aider l'économie allemande à se spécialiser dans d'autres domaines. La conjoncture est donc mauvaise.

Dans quelle mesure une telle situation peut-elle engendrer des troubles politiques outre-Rhin ?

Ce qui va susciter et générer des troubles politiques concerne la question des règles qui limitent ce qu'il est possible de faire dans cette situation. Dans la situation actuelle, les gouvernements en Allemagne fonctionnent sur les bases de coalitions.

Il est assez clair que dans la coalition du gouvernement actuel, la droite libérale, dont le ministre de l'Economie est issu, est extrêmement attachée aux règles budgétaires et à toutes ces questions-là, a obtenu gain de cause. Cela crée des tensions car ceux qui plaident pour l’abandon des règles budgétaires pour essayer de faire face à la situation dans laquelle se trouve l'économie allemande pourraient entraîner des fractures au sein de la coalition au pouvoir. Cela pourrait poser des problèmes pour le gouvernement et rajouter une contrainte supplémentaire. Le SPD serait peut-être favorable pour essayer de relancer l'investissement et être un peu plus favorable à une politique de relance. Mais de l'autre côté, ses partenaires de coalition ne veulent pas en entendre parler.

Comment expliquer que ce sujet ne fasse pas l’objet d’une couverture médiatique plus importante, notamment en France ? Est-ce un effet des législatives ?

C’est un peu comme la flamme olympique. Depuis qu'il y a des sujets majeurs dans l'actualité, plus personne ne sait où elle est. Dans nos débats. Il y a toujours un complexe vis-à-vis de l'Allemagne, cette idée selon laquelle tout ce fait notre voisin allemand serait parfait et un modèle à reproduire. Il y a quand même une grande ignorance vis-à-vis de l'Allemagne, pas seulement en matière économique. Il y a de moins en moins de gens qui étudient la langue et qui sont capables de la parler. L’Allemagne au coeur de notre débat public est l’objet de pas mal de mythes mais nous ne cherchons pas particulièrement à connaître ni particulièrement comprendre l’Allemagne. Cette crise au niveau du déficit est le dernier avatar de cette situation qui a toujours été un peu présente.