PODIUM

Et les pays les plus innovants au monde sont…

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié son Global Innovation Index 2026, qui classe 139 économies selon leur capacité d’innovation. Derrière un podium qui ne bouge pas depuis des années, l’Asie progresse, l’Europe résiste et la Chine s’impose dans la recherche. Décryptage avec Jean-Pierre Corniou.