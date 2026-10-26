PODIUM
26 octobre 2026
Et les pays les plus innovants au monde sont…
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié son Global Innovation Index 2026, qui classe 139 économies selon leur capacité d’innovation. Derrière un podium qui ne bouge pas depuis des années, l’Asie progresse, l’Europe résiste et la Chine s’impose dans la recherche. Décryptage avec Jean-Pierre Corniou.
9 min de lecture
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).