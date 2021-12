Et François Hollande enfonça le dernier clou dans le cercueil d'Anne Hidalgo

François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo lors d'une visite officielle à la Cité des Sciences dans le quartier de La Villette à Paris, le 17 mars 2017.

La candidate du PS était en route pour La Rochelle où elle comptait continuer sa campagne, bien calamiteuse par ailleurs. Soudain, elle rebroussa chemin pour être au 20h de TF1. Et là, elle annonça, à la surprise générale, qu'elle allait se soumettre au vote des militants de la Primaire Populaire.



Il s'agit d'un machin inventé par un collectif de "citoyens de gauche", dans le but de désigner le meilleur candidat à la présidentielle. 48 heures avant son annonce, Anne Hidalgo avait indiqué que c'était hors de question. Mais souvent femme varie...



L'accueil qui lui a été fait a eu des accents de la marche funèbre de Chopin. Un clou planté dans son cercueil par Jean-Luc Mélenchon : "candidat je suis, candidat je reste". Un autre clou venu de Yannick Jadot qui a méchamment rappelé à la maire de Paris qu'en 2017 le candidat écologiste s'était effacé devant Benoît Hamon investi par le PS. Et puis encore un autre : celui de Fabien Roussel, le patron du PC qui a fait savoir à la candidate (ex ?) qu'il n'aimait pas les combines mortifères.



On ne sait rien de l'attitude de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou. Mais ça, c'est parce que tout le monde s'en fout. Le cadavre d'Anne Hidalgo bougeait encore. François Hollande s'est chargé de l'achever en dénonçant les petits arrangements et en rappelant que c'était aux électeurs de décider.



Hollande on lui demandait pourtant rien car il n'est pas candidat ! Pas encore ? Quant à Arnaud Montebourg, il a accepté l'offre d'Anne Hidalgo et fait don de sa personne à la Primaire Populaire. Une compétition entre Monsieur 2% et Madame 3% ce sera jouissif.

Ps : Il paraît que Christiane Taubira se tâte. Si elle se décide, et connaissant son impétuosité, il est fort probable qu'elle dira à Hollande : "Dégage gros mou".

