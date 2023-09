"Et c'est ainsi que nous vivrons" de Douglas Kennedy

2045, les Etats Unis sont désormais désunis. La RU ( République Unie) a fait sécession pour échapper à une théocratie moyenâgeuse devenue la CU (Confédération Unie). Sam Stengel, agente des services secrets de la RU devra partir en ZN (Zone Neutre) pour accomplir une mission d’autant plus difficile qu’il s’agit d’éliminer sa demi-sœur, agente du côté ennemi. Quand le livre commence, la CU dirigée par un comité : « Les Douze apôtres », prépare un bûcher pour une humoriste coupable de blasphème. La RU, quant à elle, est démocrate et tous les genres et races ont droit de cité mais tous sont surveillés par leur montre « Chadwick » du nom du premier président de la RU. Sam partira donc sous couverture pour accomplir sa mission en se faisant passer pour une critique cinématographique.