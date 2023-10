Et Antoine Léaument (LFI) nous apprend que l'extrême droite et l’islamisme, c’est la même chose…

Antoine Léaument s'exprime depuis l'Assemblée nationale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Antoine Léaument a déjà acquis une certaine notoriété en vantant les louanges de Robespierre. Il s’est rendu à Arras pour célébrer la mémoire de l’artisan de la Terreur. Il a bien le droit d’aimer la guillotine ?

Cette fois-ci, il a franchi un pas décisif qui lui assurera une gloire éternelle. Il a déclaré que l’ extrême droite et l’islamisme “c’était pareil”. “Les deux faces d’une même pièce” a-t-il précisé. Léaument a ajouté “les musulmans en ont marre d'être pris pour des violents”. Bien sûr. Mais pour en être tout à fait persuadés, nous attendons que des milliers de musulmans manifestent contre les islamistes.

Examinons maintenant les deux faces de cette même pièce. A première vue, les islamistes égorgent et assassinent. Toujours à première vue, l’extrême droite s’abstient bizarrement de procéder de cette façon. Mais pour faire plaisir à Léaument, il ne nous est pas interdit d’examiner en détail les deux faces. Ainsi les islamistes vont à la mosquée et crient “allah akbar”. Les membres de l'extrême droite, eux, se rendent en pèlerinage à Saint-Cloud, au château de Montretout et là-bas ils scandent "Dieu est grand. Jean-Marie est son prophète".

Mais l'essentiel n’est pas là. Avec une pièce, on peut évidemment jouer à pile ou face. A supposé que pile est l'islamisme et face l'extrême-droite, il vaut mieux, d'après nous, que la pièce tombe sur sa face !