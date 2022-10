Est-on vraiment anonyme en ligne si on utilise un VPN ?

L'utilisation d'un VPN permet de protéger ses données sur Internet.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Tout d’abord pourriez-vous définir qu’est-ce qu’un VPN et à quoi ça sert ?

Anthony Poncier : Un VPN est un outil qui va permettre de naviguer sur internet de manière un peu plus protégée. De deux manières, d'une part ça va augmenter la confidentialité parce que tout ce qu'on peut voir sur internet va passer à travers un tunnel crypté – comme si j'envoyais une lettre dans une enveloppe plutôt qu’une carte postale que tout le monde peut lire – et cela rend l’identité d’un utilisateur plus confidentielle, sans l’anonymiser.

Ces systèmes ont été vendus comme permettant l’anonymat en ligne, qu’en est-il réellement ?

Ce n’est pas du tout de l'anonymat complet, c'est une exagération que de dire cela. Cela va complexifier le fait de voir qui je suis mais ça ne va pas me rendre totalement anonyme. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, est qu’on va me faire passer par un serveur. Or mon identité sur internet est obtenue grâce à une adresse IP et avec un VPN au lieu de voir l’adresse IP de l’utilisateur, ce sera celle du serveur qui sera visible. Cela améliore les choses mais c’est finalement comme si j'utilisais un proxy donc dans l'absolu ce n’est pas l'idéal. Mais surtout la vraie question est celle de ce que l’on fait sur internet : est-ce vraiment irrécupérable ? dans les faits ce n’est pas le cas. Premièrement beaucoup de gens utilisent des VPN qui sont gratuits. Comme dit la maxime, si c'est gratuit c'est vous le produit. La majorité des VPN qui sont gratuits vont revendre, même si c'est anonymisé, le journal de ce que vous avez pu faire sur internet. Deuxièmement, puisque je me connecte sur un serveur, il y a des données de connexion qu’il est impossible de faire disparaître. Troisièmement, les VPN, même payants, conservent les données, à des fins d’amélioration par exemple. Et VPN ou pas tout le monde est soumis à des lois, celles du pays où le serveur nous héberge. Et si les autorités ont besoin des données, les entreprises sont obligées de les donner.

Par ailleurs, un certain nombre de VPN ont été rachetés par des très gros groupes qui ne sont pas toujours au mieux avec le respect de la vie privée. Donc là encore c'est l'actionnaire qui décide et n’il y a aucune certitude que les données ne sont réutilisées pour des questions purement financières ou des questions purement légales et juridiques. Enfin, si vous acceptez les cookies, avoir un VPN ne sert pour ainsi dire à rien.

Dans une ère où l'identité numérique est bien plus encadrée et où les sanctions sur les comportements déviants sur internet sont de plus en plus appliquées, que peuvent les autorités d’un État face à l’anonymat promu par les VPN ?

Si on parle de la France, même s'il peut y avoir une surveillance de plus en plus poussée au regard des textes de loi, on ne vit quand même pas dans un état totalitaire. Si on parle de la Chine ou si on parle de ce qui se passe actuellement en Iran on voit que les serveurs de ces VPN vont être blacklistés par les États en question et on ne pourra pas les utiliser. A partir de ce moment-là, ils deviennent inopérants. Même si à une certaine époque, certaines ONG menaient une course à l'échalote avec les Etats, en recréant une nouvelle ouverture dès qu’un VPN était fermé. Mais même en France, si je commets une infraction et qu’on demande à l’entreprise de VPN des informations, l’entreprise va devoir s’exécuter.

Concrètement ce n’est pas la solution la plus adaptée pour un anonymat complet sur le net, quels seraient, s’ils existent, les meilleurs moyens d’être anonyme sur internet ?

Actuellement il n’y a rien qui permettent un anonymat complet. Certains pensaient qu’en utilisant Tor pour aller sur le Darkweb, ce serait le cas, mais dans les faits ce n’est pas vrai. Un article qui date de l'été 2021 du New York Times s’intitulait, pourquoi je n’utilise plus un VPN : la raison était que finalement l'anonymat reste assez subjectif. Si je fais vraiment des choses compliquées, ça ne me protégera pas suffisamment. Monsieur et Madame tout le monde peuvent simplement utiliser un proxy et on reviendra sur la même logique qu’un VPN. Par ailleurs, avec le passage en https, le tunnel crypté qui protège mes données se fait sur la majorité des sites sans VPN. Certains navigateurs sont un peu plus respectueux de la vie privée comme Firefox et autres qui vont bloquer un certain nombre de cookies et le traçage de certains sites parfois plus efficacement que certains VPN.

