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L'écrivain Patrick Modiano donne une conférence de presse à Paris, suite à l'annonce de son prix Nobel de littérature.
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ATLANTICO LITTERATI

11 novembre 2026

L'esprit français 

Patrick Modiano, avec son roman d'Octobre : "L'Eléphant" (Gallimard), Elisabeth Badinter et son essai " L'incomparable" (co-édité par Albin-Michel et Flammarion), Montaigne et ses fameux "Essais" traduits (si l'on peut dire) en français moderne, entreprise inédite qui "invite à lire ou relire Montaigne, comme l'ont fait ses contemporains, ("le découvrant libre, profond, surprenant. Vivant"). Pascal Quignard et la superbe ré-édition de son fameux classique "L'Origine de la danse ," aux Editions Hardies, tous ces grands auteurs disent chacun à sa façon, avec une force inouïe et ce verbe magnifique caractérisant chacun d'entre eux, l'art et la manière d'incarner (et avec quel brio) "L'esprit français". Qu'est-ce au juste que "l'esprit français" ? Chacun d'entre ces écrivains l'incarne magnifiquement. Voyons comment.

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MOTS-CLES

Patrick Modiano , L'Éléphant , roman , écrivain , l'esprit français , Elisabeth Badinter , L'incomparable , Montaigne , essais , français moderne , Pascal Quignard , L'origine de la danse , esprit français , livre , culture , Flammarion , Gallimard

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Annick Geille

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié plusieurs romans (Grasset, Gallimard, Fayard ) et un essai : « Le nouvel Homme » (Lattès) Elle a obtenu entre autres le prix du Premier Roman, le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Et le prix décerné chaque année par la Marine Nationale pour son roman « Rien que la mer » (2010). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels l’hebdomadaire culturel Pariscope, le mensuel Playboy-France, et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française(+) Annick Geille dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis huit ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

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