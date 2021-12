Ciotti en tête des Républicains : un succès (posthume sans doute) pour Eric Zemmour ?

Eric Ciotti est arrivé en tête lors des résultats du premier tour du Congrès des Républicains. Il affrontera Valérie Pécresse au second tour pour l'investiture LR pour 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le député des Alpes-Maritimes est donc arrivé premier chez les Républicains. Il devance de quelques décimales Valérie Pécresse. Ciotti a compris ce qui taraudait en premier lieu les Français. Valérie Pécresse aussi - mais dans une moindre mesure - qui ces dernières semaines a durci son discours.

Au centre de sa campagne, Ciotti avait placé l'immigration et la délinquance. Tous les sondages l'attestent : c'est de cela qu'ont peur les Français. Et chez les adhérents républicains, qui seuls avaient le droit d'élire leur champion, c'était encore plus fort.

Certes, Ciotti n'est pas le seul à jouer de cette partition. Marine Le Pen, Eric Zemmour s'y emploient. Mais ce dernier par ses outrances a perdu toute crédibilité. A ce propos, on oubliera pas que Ciotti avait déclaré "entre Zemmour et Macron, je choisis Zemmour".

Il y a en effet du Zemmour chez Ciotti. Du Zemmour sans Pétain, sans Vichy, sans la guerre imbécile et inutile des prénoms. Ciotti est présentable : Zemmour ne l'est pas !

Il est fort possible que ce soit Valérie Pécresse qui l'emporte au deuxième tour. Elle avait déjà musclé son propos sur l'immigration allant même jusqu'à exiger l'expulsion des délinquants étrangers. Si elle est désignée, elle le durcira encore plus, aiguillonnée par le score de Ciotti. Ainsi et peut être - il y aura un candidat républicain (ou une candidate républicaine) au deuxième tour.

L'électorat de Marine Le Pen et celui de Zemmour n'auront pas de mal à le rallier ou à la rallier. Alors on verra ce que d'aucuns appellent le "cauchemar de Macron". C'est Christophe Castaner qui a sonné le tocsin : "méfions-nous d'un candidat républicain au deuxième tour car son électorat fonctionne de manière militaire et obéissante". Il a été ministre de l'Intérieur et sait donc de quoi il parle.

