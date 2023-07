Les forces de l'ordre mobilisée lors d'émeutes survenues après le décès de Nahel, AFP

Atlantico : Les émeutes font rage depuis plusieurs jours à Nanterre et ailleurs et les participants ne s’en cachent pas sur les réseaux sociaux en diffusant de multiples vidéos. Qu’est ce que ces vidéos nous disent de ces jeunes émeutiers ?

Pascal Neveu : Cette question est intéressante car j’observe et je suis depuis plusieurs années des jeunes de cité qui à la fois se reconnaissent à travers ces émeutes mais savent comprendre et reconnaître des récupérations politiques et autres qu’ils ne valident pas.

Pas plus tard que ce vendredi j’échangeais avec un jeune qui finit de très bonnes études ainsi que son frère, dans une génération archi connectée.

Ses propos étaient clairs : « depuis mon enfance on joue au chat et à la souris avec la police », « ce flic l’a tué… regardez la vidéo », « on est toujours stigmatisés alors qu’on est Français alors qu’on adore ce pays, mais avant de venir vous voir je prenais un café et des « caucasiens » me regardaient de travers, ne sachant pas que je vais avoir un Master 2 et que je veux quitter cette cité et vivre à Paris, me marier, avoir un bon boulot par respect de mes parents et la France »… et en échangeant… le discours se libère encore plus « on se connaît avec la police, on la respecte, et ils nous respectent même s’il y a un petit jeu… on se connaît depuis des années, on se tutoie sans souci… », « mais les cités ne profitent de rien et ça explose et ce jeune n’aurait pas dû mourir », « plein d’images et de témoignages notamment d’un passager ont circulé ».

Mais où est la vérité ? La justice indépendante fera son travail. Je n’ai pas à commenter.

Je voulais simplement témoigner d’un jeune, belle personne comme sa famille, qui est déchiré face aux images, vivant depuis plus de 20 ans dans ces cités où la vie est difficile et justement les réseaux sociaux, car un des passager a diffusé une version personnelle qui crée la confusion, enflamme la toile, et enflamme la vie nocturne…

Un autre patient, mais également des amis me précisait ce même jour ne pas dormir par peur d’un incendie sur les balcons, mais aussi les sirènes, et les effluves de gaz lacrymogènes.

Nous sommes loin de la guerre en Ukraine et nos cités sont en guerre pour plein de raisons.

En regardant ce thread : https://twitter.com/rayaaninho/status/1674219774916673536?s=46&t=5-_QvRAMGBxrPARNqMd92w, quelles sont les 2-3 vidéos les plus notables selon vous, et que traduisent-elles de la mentalité des émeutiers ?

Toutes ces vidéos, condamnables avec la plus grande fermeté, démontrent plusieurs problématiques :

un jeu entre les cités

une surenchère entre des bandes

une absence totale des règles républicaines et de loi… le Surmoi (les valeurs éducatives et morales voire religieuses)

On les entend rire alors que des vies sont en jeu ! Alors qu’un gamin de 17 ans est mort, alors qu’il a failli tuer 3 personnes auparavant, roulant à toute vitesse sur un trottoir !

Ont-ils conscience de la vie éphémère et de ce qu’est purement la vie et la mort… ?

Le bus attaqué ce jeudi, brûlé, les passagers sortis à temps… est le symbole de quoi ? En dehors de leurs jeux puérils impunis.

Ne fais pas aux autres ce qu’on n’aimerait pas qu’on te fasse !

En ont-ils conscience ?

Et c’est à mon sens où la conscience de leur non vie, de leur inconsistance, de leur survie mérite une réflexion.

Le fameux Bernard Tapie, Ministre de la Ville, a fait quoi à Marseille ?

Quels sont les ministres qui depuis la création de ce portefeuille en 1990 par Michel Delebarre, et l’actuel Ministre Olivier Klein, qui ont repensé les cités alors que de nombreuses familles et de jeunes que j’ai pu rencontré souhaitent sortir de ce qu’ils nomment un « ghetto », et éviter les dérives ?

Quand j’échange avec eux, ils apprécient ma fermeté et le travail à accomplir, sans politique mais un sincère désir de social et d’humanisme.

Si je suis capable de me déplacer sans garde du corps en costume cravate dans une cité (sans caméra car ça en excite certains, c’est vrai), on peut discuter sans souci avec fermeté car ils ne veulent plus être reconnus comme des parias, même si certains doivent passer par la case prison. Je leur tiens ce discours et ils sont en plein accord.

Certains attaquent des magasins, d’autres volent des véhicules ou encore tronçonnent des distributeurs de billets, des actions que l’on croirait tout droit sorties d’un jeu-vidéo. Les émeutiers confondent-ils la réalité et le virtuel ? Ya-t-il une forme de déconnexion du réel ? A quoi est-elle due ?

J’ai vu ces vidéos.

Je ne pense pas qu’ils confondent le réel et le virtuel.

Ils ne veulent que montrer qui ils sont et leurs « q.. »… C’est pathétique car cela les dessert totalement, même au sein de leurs cités.

Quand vous discutez avec ces jeunes, certains vont rire, mais vous avez les parents ou d’autres qui vont leur mettre une gifle en leur disant qu’ils ont fait n’importe quoi.

Il faut connaître les cités. Il y a du jeu… Il y a des règles, du respect, certes de la criminalité à condamner avec la plus grande fermeté, et ils le reconnaissent eux-même. Mais si je m’y rends je peux les engueuler et je vous assure qu’ils s’excusent de suite.

L’extrême droite n’appréciera pas mes propos, et je ne suis nullement d’extrême gauche, mais je ne ferai pas mon travail depuis plus de 20 ans si je n’avais pas « sauvé », « sorti » des jeunes de cités qui auraient pu se perdre alors qu’on leur a donné leur chance, qu’ils sont brillants et veulent sortir de ce monde qui s’enflamme depuis des décennies.

Les exactions qui ont commencé en Ile-de-France et maintenant dans tout le pays ont débuté avec la mort de Nahel avec pour revendication justice colère et révolte. Est-ce vraiment cela qui incitent les émeutiers à aller aussi loin dans les émeutes ?

Si on connaît le sujet des « émeutes », il faut différencier 3 types de groupes.

Grosso modo :

Ceux en colère et dans l’émotion

Ceux politiques (et ce fut le cas..)

Ceux extrémistes, idéologiques et anarchistes qui orchestrent profitant du choc du deuil

Je ne rentrerai pas dans les détails.

Le plus important reste que les Services qui connaissent parfaitement les cités qui explosent (même sur une simple intervention Pompiers, recevant sur un VSAV une machine à laver !) doivent repenser enfin d’une part le maintien de l’ordre et donc des valeurs républicaines et la morale et du droit, sans oublier la sécurité, mais surtout comprendre leurs raisons d’actes aussi inciviles et violents.

Mais l’affaire Nahel est le reflet, selon moi, de plusieurs choses.

Je n’évoquerai qu’un aspect : quelle société créons nous collectivement ?

Ce qui se passe depuis plus d’un an n’est que le reflet de notre responsabilité !

Est-ce que le fait que ces vidéos soient relayées à grande échelle, cela incite d’autres personnes qui n’auraient pas forcément « pensé à aller aussi loin » à, justement, passer à l'acte ?

Les études ne le démontrent pas… mais il est vrai que cela peut nous décompléxifier, en banalisant… voire normalisant ce genre de comportements.

L’âge joue énormément, mais sans rentrer dans les détails de tous les faits avant cette terrible mort, nous avons 3 morts par an suite à des rodéos.

Je ne suis pas le garde des Sceaux mais nombre d’amis avocats attendent nombre d’évolutions du code pénal, à charge et à décharge.

J’ai vu une interview d’une personne disant à peu près « oui, il redémarrait et alors ? » sait-elle ce qui s’est passé avant pendant 20 minutes ?

On peut m’en vouloir… et je sais que je vais recevoir des insultes et menaces mais quand on n’a rien à se reprocher… mais cette jeunesse brisée… et il y a d’autres vidéos…