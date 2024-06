Entre clairvoyance, déni, et demi-vérités

Emmanuel Macron.

« Ce n’est pas notre faute si l’anniversaire du débarquement tombe le 6 juin » (…. et si les élections européennes ont lieu le 9…), plaidaient depuis quelques jours les partisans d’Emmanuel Macron , - sous le feu des critiques des oppositions qui l’accusent d’abuser de la lucarne deux jours avant le scrutin… « Ce n’est pas moi qui ai choisi le 6 juin », a lancé Emmanuel Macron face à ses intervieweurs jeudi soir sur TF1 et France 2. Certes ! mais il y a des anniversaires qui sont plus opportuns que d’autres, et il y a belle lurette que l’Elysée avait intégré que l’évènement tomberait à point nommé pour permettre à Emmanuel Macron d’en engranger les bénéfices le 9, ce qui est loin d’être acquis. Au grand dam des oppositions, le chef de l’Etat s’est invité dans les JT de 20H après une journée de cérémonies grandioses et émouvantes sur les plages du débarquement en Normandie .Questionné sur sa prise de parole , il a admis que « parler des européennes, c’est essentiel pour la vie du pays et le cours de la nation. C’est aussi mon rôle », et il a appelé au « sursaut » …Un terme autrefois cher à Jacques Chirac …

Mais Emmanuel Macron avait des mesures importantes à annoncer avant le discours de Volodymyr Zelensky devant les députés : la vente de Mirage 2000-5 à l’Ukraine, et la formation d’un bataillon de 4500 soldats ukrainiens par des instructeurs français, « pour aider les Ukrainiens à se défendre », car « aider l’Ukraine, c’est nous protéger nous-même »,rappelant que ce sont « les Russes qui attaquent » , et que « la paix ne se fera que si l’Ukraine peut résister la paix cela ne peut pas être la capitulation..». Aujourd’hui, rappelle Emmanuel Macron, si « nous n’avions pas fait, nous Européens, nous Américains, Canadiens, Japonais et l’ensemble de ceux qui aident depuis deux ans massivement « l’Ukraine serait déjà un satellite russe, elle aurait été envahie demain » Ceux qui dans l’opposition soutiennent l’Ukraine, fulminent et pour le chef de file LR François-Xavier Bellamy s’est insurgé, affirmant que « le but ( d’ Emmanuel Macron), n’était pas de soutenir l’Ukraine, mais de s’en servir ». Mais Emmanuel Macron ne les « calcule « pas : pour lui seul compte le RN. S’il appelle au « sursaut » dimanche, c’est pour contrer l’extrême droite : « Si demain, la France envoie une très grande délégation de l’extrême droite, si d’autres grands pays le font, l’Europe peut se retrouver bloquée , … avec elle nous n’aurions pas eu les vaccins mais la chloroquine », plaide-t-il à propos de la crise du Covid . La réplique n’a pas tardé par la voix de Marine Le Pen sur RTL qui est opposée à l’envoi d’instructeurs français en Ukraine et va jusqu’à affirmer qu’Emmanuel Macron « a envie d’une guerre ». Par-delà la polémique sur l’Ukraine, Emmanuel Macron pouvait-il ignorer le danger de l’Extrême Gauche pour laquelle les intentions de vote sont en hausse et qui appelle à la Révolution ? Certes, le poids de LFI et l’extrême gauche sera moins important que celui de l’extrême-droite au sein du Parlement européen. Mais fallait-il pour autant l’exonérer de la montée de l’antisémitisme, et affirmer que cette recrudescence -qu’il déplore, est « inexplicable inexcusable, inacceptable » , alors qu’il est largement colporté en France par LFI , au nom de l’antisionisme? Questionné sur la reconnaissance d’une Etat Palestinien, Emmanuel Macron avance qu’ « on ne reconnait pas un état sur la base d’une indignation »et affirme qu’il continuera à « travailler avec Netanyahou aussi longtemps qu'il sera Premier ministre » . La question pèsera-t-elle sur les résultats de dimanche prochain ? Peut-être, mais ses conséquences seront avant tout intérieures et au vu du flou des sondages , il n’y a qu’une certitude : les intentions de vote en faveur du RN ne varient pas …