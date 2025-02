© AFP or licensors

Nuages sombres

Energie : halte à la dévitalisation de l’économie française, prescrite par la CRE

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde prenait conscience que non seulement cette dernière avait été en grande partie gagnée et perdue sur le front de l’approvisionnement énergétique, mais que, désormais, la paix et la prospérité des nations se gagneraient sur le même front.