"Encore un moment" d’Edgar Morin : vieillir est ce que l’on en fait, un oubli des autres ou de nous-mêmes : à nous de choisir. Le témoignage d’un maître

Edgar Morin publie "Encore un moment" aux éditions Denoël.

"Encore un moment"

De Edgar Morin

Denoël

Juin 2023

194 pages

18 euros

Notre recommandation : 5/5

THÈME

Ce n’est pas banalement qu’il faut plonger dans ce livre mais en regardant la vie d’un homme prêt à aimer jusqu’à son dernier jour. La guerre, la foi, la haine n’excluent ni l’amour ni Dieu. Les sciences comme la vie quotidienne nous sont offertes par un Edgar Morin qui nous dévoile au tout début de son livre : « Derrière mon étonnement d’être au monde, il y a l’étonnement de ce monde gigantesque, dont on ne sait pourquoi il est né et où conduit son expansion » (p. 13)

POINTS FORTS

La couverture de Encore un moment …qui nous fait signe comme si le centenaire Edgar Morin nous voyait face à lui, souriant, mains ouvertes et les yeux presque clos.

Le brio de l’auteur se mérite et font de ses 18 chapitres un exercice aussi sportif qu’éclatant puisqu’il est devenu docteur honoris causa dans trente-huit universités à travers le monde.

QUELQUES RÉSERVES

Dire qu’il est aisé à lire n’est pas exact car nombre de ses chapitres demandent une constante réflexion.

ENCORE UN MOT...

Le titre initial du livre n’est donné qu’au premier chapitre. Encore un moment, monsieur le bourreau. Ce furent en 1793 les paroles de la comtesse du Barry au bourreau Sanson devant la guillotine.

UNE PHRASE

“La poésie nous donne une émotion propre qui exalte nos êtres. Or cette capacité à donner une émotion poétique imbibe la musique, la littérature, la peinture, tous les arts. Cette émotion esthétique fait partie de la qualité poétique de la vie qui nous aide à résister à la domination du calcul prosaïque et de l’intérêt égoïste dans la vie quotidienne, en nous donnant ferveur, intensité, communion.” (page 58 et pages antérieures du chapitre Défense des humanités)

“La démocratie, c’est d’abord la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif qui commande, le pouvoir législatif qui fait les lois et le pouvoir judiciaire qui rend la justice…Cela explique d’ailleurs la difficulté et la lenteur de l’enracinement des démocraties dans l’histoire.” (p.97 et 99)

“Certains croyaient au XXème siècle que le prolétariat masculin était le porteur de la liberté de tous. Nous savons aujourd’hui que c’est la révolte féminine qui est porteuse de la liberté de tous. Les femmes sont partout à l’avant-garde, et aujourd’hui surtout dans un régime d’arriération et de fanatisme. Inclinons-nous devant elles, leurs morts, leurs deuils. Même s’il est un jour étouffé, leur mouvement restera dans l’histoire comme un moment sublime. Nous disons “ Femme, vie, liberté en y incluant justement la Vie” .” (p.174-175)

L'AUTEUR

Né en 1921, ce sociologue philosophe, directeur de recherche au CNRS, a été l’auteur d’un grand nombre de livres qui ont, pour certains d’entre eux, atteint 110.000 exemplaires. Ce fut le cas de L’Aventure de La Méthode en 2015 (critique Culture-Tops ci-dessous) de Leçons d’un siècle de vie en 2021 et un an plus tard de Réveillons-nous ! qui furent traduits en dix langues.