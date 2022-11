Atlantico : Alors que nous devions assister à une remontée en puissance avec des redémarrages en ce début novembre, les retards semblent s’accumuler. Quelles sont les explications techniques à ces différents retards ?

Alexis Quentin : En fait, si on regarde l'analyse du passage de l'hiver de RTE réalisée mi-octobre, on remarque que mi-novembre étaient attendus entre 26 GW et 33 GW, et on est dans cette fourchette aujourd'hui. Le moment de vérité sera surtout pour les trois semaines à venir. A noter que RTE doit mettre à jour son analyse du passage de l'hiver dans les jours à venir, de mémoire, on verra alors quelles seront leurs prévisions.

Loïk Le Floch-Prigent : Les explications sont nombreuses et dépendent de chaque unité mais lorsqu’il y a une urgence comme aujourd’hui et que cela patine, cela veut dire qu’il n’y a pas la mobilisation à la hauteur du problème posé par tous ces arrêts. Si tous les agents d’EDF et ceux des sous-traitants présents sur les sites travaillaient ensemble dans l’enthousiasme de sauver le pays, on n’en serait pas là aujourd’hui et il faut rajouter à cette volonté de trouver des solutions l’Agence de Sureté Nucléaire et l’ensemble des administrations. Ce qui domine aujourd’hui c’est la peur, peur de mal faire, peur d’avoir un incident utilisé par les lobbies antinucléaires, peur de l’inspection du travail, peur de dépasser les budgets, la peur, toujours mauvaise conseillère et assurant les retards dans toutes les activités industrielles. Les salariés du nucléaire, leurs patrons , ont été rincés par des années de disette où il a fallu aller à l’étranger pour survivre, en Chine, en Finlande et en Grande Bretagne… sans parler de beaucoup d’autres pays où on fait de la maintenance ! Hier il fallait tout arrêter, et des annonces verbales, sans décisions formelles, annoncent un redémarrage. Mais des débats publics sont lancés à travers les provinces depuis quelques semaines sur l’intérêt du nucléaire avec essentiellement la présence comme orateurs d’antinucléaires et on continue à raconter que l’on a fermé Fessenheim pour des raisons de sureté ce qui est mensonger ! Le moral des personnels du nucléaire remonte mais ce n’est pas encore ça, ils attendent des décisions claires, qui ne viennent pas, à la fois avec des budgets de maintenance insuffisants, des appels d’offres longs et inutiles, des donneurs d’ordres pour partie en grève dans les centrales, bref, aucune volonté réelle d’aller vite avec l’ensemble du corps social qui semble craindre, à juste titre, un black-out cet hiver s’il fait froid. Peu importe les erreurs commises, il faut se retrousser les manches et arrêter de vouloir gérer au mieux la pénurie, et tout le monde doit s’y mettre, y compris les apeurés des agences de contrôle. La catastrophe pour le pays c’est la France dans le Noir, et donc la solution c’est "tout le monde sur le pont". Il y a des problèmes techniques, donc il y a des solutions et nous avons tout l’arsenal technique et les compétences nécessaires… si on ne les bride pas.

À Lire Aussi

Vers un automne-hiver tragique pour l’industrie ?

On prend un exemple, la fameuse corrosion sous contrainte dont on a fait un fromage de peurs accumulées : il était pour un industriel inconcevable d’arrêter autant de réacteurs à partir du moment où ces circuits n’étaient pas essentiels, on pouvait les remettre en ordre pas à pas : la peur, toujours la peur ! Dans l’industrie celui qui a peur doit changer de métier.