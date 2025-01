Atlantico Business

En dépit du chômage, l’Insee a enregistré une amélioration du moral des Français en janvier. Et voilà pourquoi ?

Malgré la dégradation des chiffres du chômage à la fin de l’année et l’augmentation des plans sociaux, l’Insee note dans son enquête mensuelle une amélioration de la confiance des ménages en janvier. Les Français sont plus confiants dans l’évolution de leur situation financière et se déclarent prêts à épargner davantage.