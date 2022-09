Macron est faible alors Bayrou sort ses griffes !

François Bayrou s'est montré critique vis-à-vis du projet de réformes des retraites d'Emmanuel Macron.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il avait commencé très fort en déclarant que "chaque peuple a droit à son identité". Et il a poursuivi : "c’est l’identité qui fait que la Suisse est la Suisse et que l’Angleterre est l’Angleterre et que la France est la France". On a cru entendre Marine le Pen et Eric Zemmour. Macron qui s’est employé à dissoudre l’identité française dans une insipide bouillie européenne et dans un vivre ensemble immigrationniste n’en n’est pas revenu.

A peine avait-il encaissé ce choc que Bayrou lui a porté une ultime estocade. On prête au gouvernement le projet de réformer les retraites (sujet explosif s’il en est) par un amendement. Si tel était le cas, a prévenu Bayrou, "nous ne pourrons que voter contre".

Sans le MoDem, le gouvernement sera mis en minorité . Et il faudra dissoudre. Avec des nouvelles élections qui seront fatales pour le parti du président de la République. C’est ainsi que Bayrou tient Macron par les couilles !

Inutile de se perdre en vaines supputations sur ce qui anime le patron du MoDem. Veut-il en échange d’une soumission un éventuel portefeuille ministériel ? Ambitionne-t-il la place d’ Elisabeth Borne ? Nous n’en croyons rien. François Bayrou est un homme politique blanchi sous le harnais. Il sait pertinemment grâce à son expérience que le deuxième quinquennat de Macron est mort né. Rêve-t-il à 2027 ? C’est peu probable car il a quelques années de trop. Il se contentera de voir Macron lui manger dans la main. Il y a des joies qui ne se refusent pas !

