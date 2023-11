Emeutes à Dublin : ce que la menace fantôme de l’extrême droite irlandaise nous dit des élites européennes

Des policiers irlandais de la Garda procèdent à une arrestation dans la rue O'Connell à Dublin, le 24 novembre 2023.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Jeudi, à Dublin, un homme d'âge moyen, naturalisé et semble-t-il originaire d'un pays islamique, s'est lancé dans une série d'agressions à l'arme blanche devant une école primaire. Avant que des passants ne le maîtrisent, trois jeunes enfants et deux adultes saignaient de leurs blessures. Quelques heures plus tard, des quartiers de Dublin brûlaient. Pourquoi?"L'extrême droite", a déclaré un responsable de la police irlandaise, une affirmation consciencieusement amplifiée par les médias du pays.

Ne le croyez surtout pas. Brian Kaller, un ami dublinois et journaliste indépendant qui s'est rendu dans les rues pour voir de quoi il retournait, m'a écrit pour me dire que les personnes qu'il avait interrogées et qui quittaient la zone des émeutes avaient déclaré que la manifestation initiale avait été pacifique, mais qu'elle était devenue violente lorsque la police avait tenté de la disperser. Les pillards, ont-ils dit à Kaller, n'avaient pas l'air irlandais. M. Kaller a ajouté que l'Irlande, qui n'a même pas de parti politique conservateur, n'a pas d'"extrême droite" à sa connaissance, "mais c'est la façon d'en créer une".

Ne vous inquiétez pas, mes amis : l'État irlandais ne reculera devant rien pour lutter contre cette menace d'extrême droite. Leo Varadkar, le Premier ministre, a annoncé que le gouvernement allait renforcer "les lois contre l'incitation à la haine et la haine en général". Car le problème n'est pas l'immigration de masse, voyez-vous ; le problème est d'avoir des opinions négatives sur toute cette "diversité", que l'on n'est censé remarquer que si l'on la célèbre.

LaréponsedeM.VaradkaresttoutàfaitconformeaufaitquelesIrlandaissontgouvernésparuneclassedirigeante(ycomprislesmédias)quidétestelepays,sestraditionsetsonpeuple.Un titre de l'Irish Times de vendredi : "Il est difficile de surestimer l'influence positive de l'Union européenne sur l'économie irlandaise".

La mentalité de la classe dirigeante irlandaise veut que l'Irlande ait besoin d'une meilleure qualité d'Irlandais - et s'il vient de l'étranger, a la peau brune ou noire, et est totalement étranger aux traditions et au mode de vie de l'île autrefois insulaire, eh bien, hourra pour cela. La mentalité de la classe dirigeante dans la plupart des pays européens est ce que Sir Roger Scruton a appelé l'oikophobie : la haine de son propre peuple. Ils combinent cela avec un matérialisme grossier, comme le montre le titre du Irish Times, qui considère l'abandon de sa propre culture comme un bon moyen de s'enrichir.

Ce qui s'est passé en Irlande, avec l'importation ces dernières années d'un grand nombre de migrants dans le cadre d'un programme gouvernemental, est un exemple frappant de ce que le penseur français Renaud Camus appelle "le Grand Remplacement". Au cours des 20 dernières années, la population irlandaise est passée de 4 millions à près de 5,3 millions d'habitants, soit une augmentation de 30 % en moins d'une génération. La majeure partie de cette augmentation est due à l'immigration. À titre de comparaison, imaginons que, dans le même laps de temps, la France ait ajouté 20 millions d'habitants à sa population, ou que les États-Unis en aient accueilli 100 millions sur leurs côtes. Cela équivaudrait à ajouter deux Californies et demie, ou presque trois Texas, en seulement deux décennies. C'est ce à quoi l'Irlande est confrontée.En septembre, Alan Barrett, statisticien irlandais, a déclaré au Irish Times que cette "énorme" augmentation de la population avait quelque chose à voir avec la crise du logement et les difficultés du système de santé du pays. "Il est très difficile pour une économie de construire et d'absorber un tel nombre de personnes en termes de logement, des éléments de l'économie qu'il est difficile de construire du jour au lendemain", a déclaré le professeur Barrett. Mais vous voyez, c'est le fantôme de l'extrême droite qui est le problème ici. Ce n'est pas le gouvernement, qui a rendu la vie des Irlandais ordinaires bien pire en accueillant bien plus d'étrangers que l'Irlande ne peut en supporter, en particulier des étrangers dont les antécédents culturels les rendent bien moins aptes à s'assimiler. Ni les médias, qui ont minimisé les problèmes causés par l'immigration de masse et stigmatisé ceux qui se plaignent en les qualifiant de "racistes". La classe dirigeante en Irlande, comme ailleurs en Europe, choisit de détourner la responsabilité des problèmes que ses propres politiques migratoires ont causés en accusant l'extrême droite de les avoir remarqués et en qualifiant les plaintes de "théories du complot". Renaud Camus affirme que le Grand Remplacement n'est pas une théorie du complot, mais un simple fait. La transformation radicale des sociétés européennes par les migrations de masse n'a pas nécessité de complot, affirme-t-il. C'est ce qui s'est passé au cours des six dernières décennies, lorsque les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, pour des raisons à la fois culturelles et économiques, ont ouvert les vannes au tiers-monde. Les élites ont imposé le Grand Remplacement en partie en stigmatisant toute objection comme étant "raciste" ou bigote. Dans un essai publié dans Enemy of the Disaster, une nouvelle traduction anglaise de ses essais politiques, Camus compare l'idéologie contemporaine de l'"antiracisme" à la manière dont le communisme a fonctionné au XXe siècle : "Dans un cas comme dans l'autre, cet aspect est crucial : il leur permet d'avoir, non pas des adversaires avec lesquels on peut débattre sereinement, mais seulement des ennemis irréconciliables que l'on ne peut qu'espérer détruire. Cela a pour conséquence inattendue de leur conférer - mais encore une fois à l'antiracisme bien plus qu'au défunt communisme - une sorte de monopole de la haine, un droit exclusif à l'exécration vomitive, un joyeux devoir d'abomination ; des passions que, par tradition interne, ils ne cessent de dénoncer chez leurs adversaires (ou chez ceux qu'ils considèrent comme tels), mais qui, avec le temps, font des ravages chez eux bien plus que chez ces derniers. Ce sont ceux qui parlent le plus de haine qui la ressentent le plus intensément. Ils vous reprochent la vôtre avec un visage et un langage ravagés par la leur." C'est ainsi que le premier ministre irlandais, s'exprimant au nom des élites de son pays, dénonce les Irlandais qui souhaitent ne pas être remplacés comme étant "d'extrême droite" et promet d'adopter des lois criminalisant leurs protestations en les qualifiant de "discours de haine". La haine politiquement puissante est le mépris que la classe dirigeante irlandaise éprouve à l'égard de ses compatriotes récalcitrants. De même, en Grande-Bretagne, le parti conservateur a supervisé d'immenses niveaux d'immigration, en particulier, ces dernières années, en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la migration vers le Royaume-Uni a augmenté depuis le Brexit, dont l'objectif était de permettre aux Britanniques de mieux contrôler qui pouvait entrer dans leur pays. Ce n'était qu'un leurre. La mainmise de l'idéologie de gauche sur les institutions britanniques - y compris le parti conservateur et les forces de police - a donné aux Britanniques dissidents l'impression d'être des étrangers malmenés dans leur propre pays. La crise du logement en Grande-Bretagne est la pire d'Europe, car toute une génération de Britanniques est confrontée à la perspective de ne jamais pouvoir être propriétaire de son logement. Ce n'est pas uniquement la faute des migrants, bien sûr, mais le fait d'ajouter entre un demi-million et un million de personnes chaque année dans une société où les Britanniques de souche n'ont pas les moyens de s'offrir une maison ne fait qu'aggraver une situation déjà difficile.

LesélecteursnéerlandaissesontrendusauxurnescettesemaineauxPays-Basaveclacrisedulogementcommeprincipalsujetdepréoccupation.Ils ont choqué les analystes politiques en plaçant le parti anti-immigrés de la Liberté, dirigé par le mauvais garçon Geert Wilders, devant tous les partis plus établis. Il ne s'agit pas seulement de logement - Wilders souligne depuis de nombreuses années le fait que les migrants marocains sont en tête dans les statistiques criminelles - mais le fait matériel de ne pas avoir de toit au-dessus de sa tête tend à focaliser l'attention sur les politiques d'immigration du gouvernement.

Comme nous l'avons vu, la réaction horrifiée des politiciens et des médias néerlandais, tant dans le pays qu'en Occident, a été de présenter la victoire de Wilders comme - vous l'avez deviné - une victoire de l'"extrême droite", une déplorable bande de crétins bigots. Peu importe que Wilders soit, sur toutes les questions sociales hormis l'immigration et l'islam, un progressiste laïque ordinaire. La classe dirigeante comprend que si elle peut convaincre les électeurs que l'opposition à l'immigration et au multiculturalisme est entièrement une question de bigoterie et de guerre culturelle menée par la droite, elle neutralisera un grand nombre de ceux qui, par ailleurs, s'inquiètent de la perte de leur culture et de l'impossibilité pour leurs enfants de trouver une maison où vivre et fonder une famille.

La couverture médiatique anglophone des émeutes de Dublin s'est jusqu'à présent concentrée non pas sur l'élément déclencheur des émeutes - un migrant poignardant des enfants - mais sur les destructions causées par les voyous présumés d'extrême droite. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela change. Les Américains savent, de par leur propre expérience des médias, que leur mission n'est pas vraiment de rendre compte du monde et de l'expliquer de la manière la plus précise et la plus juste possible, mais plutôt de gérer une narration idéologique. Lorsque les gens doivent dépendre de leurs médias nationaux pour s'informer sur les événements qui se déroulent à l'étranger, ils sont à la merci de journalistes qui se considèrent comme des guerriers culturels de la gauche. Fidèle à ses habitudes, le Washington Post a imputé les émeutes à l'"extrême droite", le New York Times lui emboîtant le pas. Pour être juste, les deux journaux ont cité des officiels irlandais qui ont adopté cette ligne, mais ils n'ont pas offert un seul paragraphe d'information contraire ou de contexte donnant ne serait-ce que le moindre indice sur les raisons de la violence.

Nous pouvons maintenant nous attendre à ce que les médias grand public fassent pression pour diaboliser à la fois les électeurs néerlandais qui ont voté pour Wilders et les Irlandais qui, même s'ils sont pacifiques, s'opposent à la colonisation pacifique de leur pays, supervisée par une classe dirigeante oikophobe. Nous, expatriés vivant en Hongrie, un pays méprisé par les bien-pensants de Bruxelles et d'ailleurs, connaissons bien le sentiment d'essayer de convaincre les amis et la famille restés au pays que la vie ici est libre, amusante et très sûre. Les politiciens et les médias leur ont fait croire que la Hongrie devait être un enfer fasciste.

Unelectriceaméricainedemalettred'informationSubstack,époused'unNéerlandaisetrésidenteauxPays-Bas,afaitlecommentairesuivant: "Après la victoire de Wilders, de nombreux amis américains "libéraux" m'ont écrit pour me demander ce qu'il en était de la situation "effrayante" aux Pays-Bas. Je leur ai brièvement expliqué, mais je sais que cela ne servira à rien... c'est presque comme s'ils voulaient être effrayés."

Oui,maissurtout,c'estcommes'ilsvoulaientjustifierleurpropreimpuissanceensedisantqueleschosesdoiventêtrebienpiresdanslespaysoùlesgensvotentpourdespoliticiensquin'ontpaspeurdedirelavéritéetdemenerdespolitiquesquis'attaquentréellementauxproblèmes.Sivousrefusezl'immigrationdemasse,commelefaitlaHongriedeViktorOrban,vouspouvezcertesassurerlasécuritédevosruesetréduirelesfrictionssociales,mais(croient-ils)auprixd'unedérivefasciste.Il est vrai qu'en votant pour Geert Wilders, les Néerlandais ont peut-être choisi le seul homme politique important du pays assez courageux pour dire la vérité sur le lien entre la criminalité et l'immigration, et sur les terribles effets de l'immigration de masse sur la vie néerlandaise - mais (pensent-ils) au prix d'un alignement sur l'extrême droite !

Vousvoyezcommentcelafonctionne.Lesgenssontprêtsàtoutpourcroirelapropagandedesmédias,carcelalessoulagedelahontequ'ilséprouventfaceàleurpropreimpuissance.Les propagandistes de l'Union soviétique mettaient un point d'honneur à souligner et à exagérer la criminalité et les autres problèmes sociaux à l'Ouest, parce qu'il était nécessaire de distraire le peuple soviétique des échecs de son propre gouvernement et de son incapacité à changer les choses. La même chose se produit aujourd'hui dans tout l'Occident.

Mais que se passerait-il si suffisamment de gens cessaient de croire les récits promulgués par les politiciens de la classe dirigeante et ses médias ?

S'ils se réveillaient et réalisaient qu'ils sont gouvernés par des gens qui les haïssent et qui veulent les entraîner à se haïr eux-mêmes ?

Et s'ils comprenaient que la haine d'eux-mêmes implique qu'ils acceptent de ne pas avoir le droit de préférer et de défendre leur propre culture, leurs propres traditions et leur propre intérêt, face aux demandes contraires des étrangers ?

Et s'ils comprenaient que la panique de la classe dirigeante face à la menace qui pèse sur la "démocratie libérale" lorsque les électeurs choisissent un politicien non approuvé lors d'une élection libre et équitable est un signe que les élites pensent que la "démocratie libérale" est ce que vous avez lorsque les peuples démocratiques votent de la manière dont la classe dirigeante s'attend à ce qu'ils le fassent. Cette analyse de CNN sur le "problème populiste" incarné par l'élection de Wilders est un exemple surprenant de médias qui disent tout haut ce qu'ils ne disent pas : que le travail de l'Union européenne consiste à "contenir" les dirigeants démocratiquement élus qui rejettent le consensus de l'élite.

Il pourrait bien y avoir une révolution. On espère que ce sera une révolution de velours, menée par des protestations pacifiques mais soutenues. Mais une classe dirigeante qui refuse de voir la réalité politique et sociale, qui reproche aux gens qui souffrent de s'opposer à leur propre ruine constante par les politiques de l'élite, et qui refuse donc d'agir avec responsabilité - ces imbéciles provoquent leur propre disparition, et celle du système qui leur a donné le pouvoir.

Après tout, si la "démocratie libérale" signifie que les gens n'ont pas d'autre choix que de consentir à leur propre remplacement par des étrangers sélectionnés par les élites dirigeantes, et qu'ils sont catéchisés pour croire que se plaindre de cela fait d'eux des personnes déplorables, alors la "démocratie libérale" sera tôt ou tard abandonnée. Et lorsque le simple fait de ne pas rester silencieux et honteux lorsque votre pays est envahi par des migrants, y compris ceux qui vous méprisent et attaquent vos femmes et vos enfants, vous fait dénoncer par les grands et les bons comme étant "d'extrême droite", eh bien, du jour au lendemain, être "d'extrême droite" n'est plus une si mauvaise chose que cela.

Les Leo Varadkar du monde, dans leur arrogance et leur bien-pensance, n'ont aucune idée des démons qu'ils sont en train de libérer. Ils rejetteront la responsabilité de tout ce qui suivra sur l'"extrême droite", jusqu'à la fin de leur carrière et, si rien n'arrête le déclin, de la démocratie libérale elle-même.

Article publié initialement sur The European Conservative et traduit avec leur aimable autorisation

