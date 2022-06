Elève Chalghoumi : passable et peu mieux faire »

L'imam Chalghoumi s'est exprimé sur la campagne des élections législatives.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Chalghoumi a acquis une certaine notoriété en passant fréquemment à la télévision. Si on l’invite aussi souvent, c’est qu’un imam républicain et opposé à l’islamisme est une denrée rare et précieuse.

Au sein de la communauté musulmane il est isolé. Et franchement détesté par les plus fanatiques. Ils l’appellent « l’imam des juifs ». Il est vrai qu’il s’affiche amicalement avec des rabbins. On le menace de mort et il est protégé par la police.

L’imam Chalghoumi a son avis sur les élections législatives. Ce qui est parfaitement son droit. Ainsi il a appelé à voter contre Raquel Garrido à laquelle il reproche, à raison, son indigénisme, ses penchants islamistes et sa complaisance à l’égard du terrorisme.

Mais il est affecté d’un strabisme divergeant. Ce qui l’empêche de voir quel est l’adversaire qui fait face à la députée insoumise. Il s’agit de Jean-Christophe Lagarde.

Ce dernier a beaucoup à voir avec Raquel Garrido, la vulgarité en moins. Comme elle, il cultive un communautarisme décomplexé. Comme elle, il cherche inlassablement à enrégimenter sous sa bannière les électeurs musulmans. Mais ça – strabisme divergeant oblige – l’imam de Drancy n’arrive pas à le voir.

Elève Chalghoumi, vous me recopierez cent fois : « il ne faut voter ni pour Raquel Garrido, ni pour Jean-Christophe Lagarde ».

