CONSEQUENCES EN CASCADE
13 novembre 2026
El Niño menace aussi la santé; des systèmes d’alerte précoce bien conçus peuvent sauver des vies
Alors que les communautés du monde entier renforcent leurs infrastructures en prévision de l'un des épisodes El Niño les plus puissants jamais enregistrés fin 2026 et début 2027, elles doivent également penser à l'augmentation des risques sanitaires et les inclure dans les alertes météorologiques précoces.
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THEMATIQUESClimat
Kimberley Miner est une scientifique spécialiste du système terrestre ; ses travaux portent sur les risques climatiques mondiaux, les perturbations des écosystèmes et les impacts des activités humaines.
John C. Ejiogu est chercheur au Center for Global Health Equity de la Geisel School of Medicine de Dartmouth. Il est également boursier en santé mondiale (Global Health Fellow) au John Sloan Dickey Center for International Understanding, à Dartmouth.
Kimberly Rose Clark est une « pracadémique » (à la fois praticienne et universitaire) forte de plus de 20 ans d’expérience à l’intersection de la recherche académique et de la pratique commerciale. Depuis plus d’une décennie, elle enseigne les neurosciences du consommateur et les méthodes de recherche au Dartmouth College. Elle a également cofondé Merchant Mechanics, un cabinet de conseil en recherche publicitaire, au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de la recherche pendant plus de 20 ans.
Kimberley Miner est une scientifique spécialiste du système terrestre ; ses travaux portent sur les risques climatiques mondiaux, les perturbations des écosystèmes et les impacts des activités humaines.
John C. Ejiogu est chercheur au Center for Global Health Equity de la Geisel School of Medicine de Dartmouth. Il est également boursier en santé mondiale (Global Health Fellow) au John Sloan Dickey Center for International Understanding, à Dartmouth.
Kimberly Rose Clark est une « pracadémique » (à la fois praticienne et universitaire) forte de plus de 20 ans d’expérience à l’intersection de la recherche académique et de la pratique commerciale. Depuis plus d’une décennie, elle enseigne les neurosciences du consommateur et les méthodes de recherche au Dartmouth College. Elle a également cofondé Merchant Mechanics, un cabinet de conseil en recherche publicitaire, au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de la recherche pendant plus de 20 ans.