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Blurred backgroundCette image montre l'écart de température de surface de la mer relevé par satellite pour le mois d'octobre 2015 ; les zones aux teintes orangées et rouges correspondent à des températures supérieures à la normale et témoignent de la présence d'El Niño.
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CONSEQUENCES EN CASCADE

13 novembre 2026

El Niño menace aussi la santé; des systèmes d’alerte précoce bien conçus peuvent sauver des vies

Alors que les communautés du monde entier renforcent leurs infrastructures en prévision de l'un des épisodes El Niño les plus puissants jamais enregistrés fin 2026 et début 2027, elles doivent également penser à l'augmentation des risques sanitaires et les inclure dans les alertes météorologiques précoces.

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MOTS-CLES

El Niño , climat , changement climatique , malnutrition , Santé

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Miner

Kimberley Miner est une scientifique spécialiste du système terrestre ; ses travaux portent sur les risques climatiques mondiaux, les perturbations des écosystèmes et les impacts des activités humaines.

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John C. Ejiogu

John C. Ejiogu est chercheur au Center for Global Health Equity de la Geisel School of Medicine de Dartmouth. Il est également boursier en santé mondiale (Global Health Fellow) au John Sloan Dickey Center for International Understanding, à Dartmouth.

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Kimberly Rose Clark

Kimberly Rose Clark est une « pracadémique » (à la fois praticienne et universitaire) forte de plus de 20 ans d’expérience à l’intersection de la recherche académique et de la pratique commerciale. Depuis plus d’une décennie, elle enseigne les neurosciences du consommateur et les méthodes de recherche au Dartmouth College. Elle a également cofondé Merchant Mechanics, un cabinet de conseil en recherche publicitaire, au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de la recherche pendant plus de 20 ans.