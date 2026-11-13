Kimberly Rose Clark est une « pracadémique » (à la fois praticienne et universitaire) forte de plus de 20 ans d’expérience à l’intersection de la recherche académique et de la pratique commerciale. Depuis plus d’une décennie, elle enseigne les neurosciences du consommateur et les méthodes de recherche au Dartmouth College. Elle a également cofondé Merchant Mechanics, un cabinet de conseil en recherche publicitaire, au sein duquel elle a occupé le poste de directrice de la recherche pendant plus de 20 ans.