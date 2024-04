Ecole : selon les données de l’OCDE, les groupes de niveaux peuvent être efficaces. Voilà à quelles conditions

Christine de la Maisonneuve, Balázs Égert et David Turner publient une étude intitulée ""Quantifying the link between educational policies and macroeconomic productivity".

Christine de la Maisonneuve, Balázs Égert et David Turner publient une étude intitulée ""Quantifying the link between educational policies and macroeconomic productivity" ("Quantifier le lien entre les politiques éducatives et la productivité macroéconomique").

Christine de La Maisonneuve est économiste au Département des affaires économiques de l'OCDE et travaille actuellement sur l'évaluation quantitative des réformes structurelles au sein de la Division de l'analyse macroéconomique. Elle a beaucoup travaillé sur le capital humain, la santé et les soins de longue durée, les questions de vieillissement et les scénarios de croissance à long terme. Elle a également contribué à de nombreuses enquêtes économiques sur les membres de l'OCDE et les économies émergentes.

Atlantico : Dans votre étude "Quantifying the link between educational policies and macroeconomic productivity", vous étudiez la relation entre les politiques et les performances des élèves, mais aussi les effets de l'éducation sur la productivité macroéconomique. Quel lien établissez-vous entre le niveau des élèves et la santé économique d'une nation ?

Christine de la Maisonneuve, Balázs Égert et David Turner : Nous montrons que des résultats scolaires plus élevés augmentent le stock de capital humain d'un pays, ce qui stimule la productivité macroéconomique et le revenu par tête. Dans notre étude, nous établissons d'abord un lien entre les résultats des élèves aux tests (mesurés par le score PISA de l'OCDE) et les caractéristiques des élèves qui passent les tests, leur environnement scolaire et les systèmes éducatifs nationaux. Dans un deuxième temps, nous convertissons ces effets en changements dans les résultats des élèves aux tests. Enfin, nous calculons l'effet de l'amélioration des performances des élèves sur la productivité macroéconomique et le revenu par habitant en utilisant une nouvelle mesure du capital humain comme variable intermédiaire. Cette nouvelle mesure du capital humain, développée dans des travaux antérieurs de l'OCDE, combine les résultats des tests des élèves (représentant la qualité de l'éducation) et le nombre moyen d'années de scolarité (représentant la quantité d'éducation) et met en évidence le fait que la qualité est plus importante que la quantité d'éducation.

Vous examinez également les politiques les plus susceptibles d'accroître la productivité des élèves. Quelles sont vos conclusions ?

Notre étude montre que l'augmentation de la participation à l'éducation et à l'accueil des jeunes enfants, la réduction des inégalités de revenus entre les pays et l'augmentation des dépenses d'éducation dans les pays à faibles dépenses pourraient générer des gains potentiels importants de plusieurs points de score PISA pour certains pays. L'amélioration de la qualité des enseignants, la limitation du redoublement et un plus faible recours aux groupes de compétences, ainsi que la responsabilisation accrue des écoles, pourraient également permettre à de nombreux pays de gagner des points PISA, mais dans une moindre mesure. Sur la base de ces résultats et des faiblesses de chaque pays, il est possible de définir un ensemble de réformes politiques visant à améliorer les performances de l'éducation et à accroître la productivité globale dans les différents pays de l'OCDE. En moyenne, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les gains de productivité résultant de la réforme de ces politiques pourraient atteindre 3 %. Les effets des politiques d'éducation sur le capital humain et d'autres résultats économiques se matérialisent avec de très longs retards, car ils dépendent des cohortes suivantes d'étudiants entrant sur le marché du travail. Les effets à long terme sont atteints lorsque le premier groupe d'étudiants touchés par le changement de politique atteint l'âge de la retraite (et en supposant que la politique n'a pas changé au fil du temps).

Vous soulignez que les ressources financières allouées par les gouvernements à l'éducation ont un effet réel sur les classements PISA. Comment cela affecte-t-il l'économie ?

Nous montrons que la relation entre les dépenses d'éducation et la performance (et la productivité) des élèves n'est pas linéaire : les dépenses d'éducation par élève ont une relation positive avec les niveaux de dépenses les plus bas, mais il n'y a pas de corrélation solide avec les niveaux de dépenses les plus élevés. Cela dit, pour les pays à faibles dépenses, comme la Colombie et le Mexique, l'augmentation des dépenses par élève jusqu'à la médiane de l'OCDE augmenterait les résultats PISA de 25 à 30 points. Pour ces pays, les gains de productivité pourraient atteindre entre 4,0 et 4,5 %. En outre, l'efficacité avec laquelle les fonds sont utilisés est de la plus haute importance. Par exemple, on constate que des enseignants plus qualifiés, mais pas nécessairement des classes plus petites, améliorent les résultats des élèves.

En 2023, la France termine à la 23e place du classement PISA et accuse un fort recul en mathématiques. Dans quelle mesure la responsabilité des pouvoirs publics est-elle engagée ? Votre étude indique-t-elle des pistes pour améliorer la situation ?

La plupart des pays de l'OCDE, dont la France, ont vu les résultats d'apprentissage des élèves diminuer lors du dernier millésime de l'enquête PISA. Depuis 2018, la performance moyenne des élèves en France a diminué en mathématiques et en lecture, mais est stable en sciences. Dans les trois thématiques analysées, le score de la France est similaire à la moyenne de l'OCDE. Pour tous les pays du monde, la pandémie de COVID-19 a fait payer un lourd tribut à l'économie dans son ensemble et au système éducatif en particulier. Dans un travail précédent, nous avons montré que les fermetures d'écoles et la perte d'apprentissage qui en découle pourraient générer des pertes de productivité qui s'accumuleront au fil du temps et qui pourraient se situer entre 0,4 % et 2,1 % après 45 ans, pour 12 semaines et 2 ans de fermeture d'école, respectivement.

Atténuer l'impact du COVID-19 sur le capital humain est un défi politique non trivial car la plupart, sinon toutes les réformes des politiques éducatives ont de longs délais de mise en œuvre, ce qui implique que les politiques éducatives atténuant l'effet de la pandémie ne seront pas en mesure d'atteindre les cohortes d'étudiants les plus âgées touchées par le COVID-19. Néanmoins, des politiques visant à améliorer la qualité de l'enseignement seront nécessaires pour compenser ou, au moins, atténuer l'impact de la pandémie sur le capital humain. En outre, la France devrait s'efforcer de réduire l'impact du milieu socio-économique sur les performances des élèves dès le plus jeune âge, car cet impact reste l'un des plus forts parmi les pays de l'OCDE, peut-être en recourant à une série de politiques visant spécifiquement les jeunes enfants issus des zones les plus défavorisées, à l'instar de la politique Sure Start du Royaume-Uni, qui a fait ses preuves, ainsi que d'autres politiques donnant la priorité aux élèves défavorisés, comme le propose la prochaine Étude économique de l'OCDE sur la France.