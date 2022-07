"Du Guesclin" de Jean-Michel Dasque : forces et faiblesses du plus glorieux des preux chevaliers, un des pères de la nation française

Bertrand Du Guesclin nait vers 1320 près de Dinan en Haute Bretagne et meurt en juillet 1380, on peut dire bêtement, d’une dysenterie, au siège d’une forteresse méconnue, encore détenue par les Anglais, et en tous cas sans gloire eu égard à ses nombreux faits d’armes et ses services rendus au roi Charles V dont il fut le grand connétable. Il figure au panthéon de nos gloires militaires nationales au même titre que Charlemagne, Saint Louis, Jeanne d’Arc, le chevalier Bayard pour ne citer qu’eux. Personnage central de la guerre de Cent Ans, breton avant tout mais dévoué au roi de France et ennemi juré de l’Anglais, ce hobereau de petite noblesse fut enterré, salué par les plus grands du royaume, à la basilique Saint Denis, gisant couché au pied de son roi Charles V

A l’époque de Du Guesclin, la France, comme le dira Fernand Braudel, ce sont plutôt desFrances (mal) cousues ensemble. Jean-Michel Dasque nous le rappelle : la Bretagne se déchire avec la bénédiction de l’Anglais qui ne demande qu’à la cueillir, l’Aquitaine est perdue depuis longtemps après le mariage d’Aliénor, la Bourgogne est sous la coupe de Jean le Bon tandis que Charles II de Navarre dit le Mauvais (!) revendique avec force soldats le royaume de France. L’Auvergne quant à elle, qui vit la fin du Dogue de Brocéliande sous les murs de Châteauneuf de Randon, subit les avanies des grandes compagnies (les fameux « routiers »). De leur côté, les Anglais s’approchent dangereusement des portes de Paris. On se souviendra longtemps de ce qu’il advint à Compiègne un siècle plus tard. Pour l’heure et heureusement, Bertrand les culbute à Meulan et résiste à Melun.

Mais l’auteur, et c’est là tout son mérite, fend l’armure et révèle à la fois les failles du héros et l’intelligence du stratège. Bertrand Du Guesclin est un homme de chair et de sang dont le courage phénoménal et une volonté de fer dissimulent mal une grande sensibilité, un sens du devoir inégalable et une fidélité à ses engagements reconnue par ses pires ennemis. En réalité l’indomptable Du Guesclin se révèle un fin politique dont le roi ne peut se passer, un chef de bande autant qu’un chef des armées (connétable pendant dix ans) qui remporta ses victoires (Cocherel, la plus significative pour lui) souvent par la ruse et a su tirer parti de ses défaites (et il y en eut, à Auray par exemple où il est fait prisonnier) par l’intox et par la négociation.