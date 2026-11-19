L'échec de la division sino-russe : Loin de s'isoler l'un de l'autre, Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique pour contrer la pression occidentale et américaine.

Le naufrage du leadership américain : L'intervention militaire mal préparée en Iran a épuisé les ressources des États-Unis et provoqué la défiance de leurs alliés, qui cherchent désormais d'autres garanties de sécurité.

L'expansion de la toile chinoise : Par la « diplomatie de la dette » et des investissements massifs, Pékin gagne en influence géopolitique en Afrique et en Asie, forçant les pays du Sud à s'aligner sur ses votes à l'ONU.