AXE SINO-RUSSE
19 novembre 2026
Donald Trump prétendait détacher la Russie de la Chine, voilà comment il a non seulement échoué mais poussé beaucoup d’autres vers Pékin
À la veille du sommet tripartite de Shenzhen réunissant Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, la stratégie américaine visant à briser l'axe sino-russe révèle ses profondes failles. Entre une guerre tarifaire inefficace, le fiasco stratégique d'un nouveau conflit en Iran et une diplomatie transactionnelle qui exaspère ses alliés historiques, Washington laisse un vide géopolitique béant. Viatcheslav Avioutskii décrypte comment Pékin et Moscou capitalisent sur cet effacement pour redessiner l'ordre mondial, étendant leur sphère d'influence de l'Europe à l'Afrique.
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Ce qu'il faut en retenir :
L'échec de la division sino-russe : Loin de s'isoler l'un de l'autre, Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique pour contrer la pression occidentale et américaine.
Le naufrage du leadership américain : L'intervention militaire mal préparée en Iran a épuisé les ressources des États-Unis et provoqué la défiance de leurs alliés, qui cherchent désormais d'autres garanties de sécurité.
L'expansion de la toile chinoise : Par la « diplomatie de la dette » et des investissements massifs, Pékin gagne en influence géopolitique en Afrique et en Asie, forçant les pays du Sud à s'aligner sur ses votes à l'ONU.
L'émancipation contrainte de l'Europe : Prise en étau entre une Chine hégémonique et un Donald Trump agressif, l'Europe diversifie ses partenariats commerciaux (Inde, Mercosur) pour garantir son autonomie stratégique.
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Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.