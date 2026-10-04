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Donald Trump Jr. arrive lors de la deuxième journée de la convention de mi-mandat du Comité national républicain à l'American Airlines Center de Dallas, au Texas, le 10 septembre 2026.
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NO GO ZONE PART II

4 octobre 2026

Donald Trump Jr s’en prend vivement à la France après les violences en marge des mobilisations lycéennes

Le fils aîné de Donald Trump a vivement critiqué la situation en France sur les réseaux sociaux, établissant un lien entre les violences survenues en marge des mobilisations lycéennes et la politique migratoire menée sous Emmanuel Macron.

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MOTS-CLES

Éducation nationale , France , États-Unis , Donald Trump Jr , fils de Donald Trump , blocus , blocages , lycées , Lycéens , incendies , crise , immigration , politique migratoire , banlieues , maintien de l'ordre , police , leçons , Paris , nantes , Roubaix , écoles surpeuplées , Paris brûle

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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