Dividendes records en 2023 : ces 4 facteurs fondamentaux que zappent totalement ceux qui y voient une injustice sociale majeure

Trois groupes ont distribué 37% de la somme totale : TotalEnergies (18,4 milliards), BNP Paribas (9,7 milliards) qui remplace Sanofi, deuxième en 2022, et LVMH (7,1 milliards).

Lorsque des entreprises font des profits, et augmentent leur taux de rentabilité, c'est presque nécessaire de verser des dividendes. Ces entreprises sont sur des marchés financiers sur lesquels elles sont en concurrence avec plein d'autres entreprises. Le risque est de voir les actionnaires être déçus et revendre leurs actions, ce qui conduirait à une baisse du coût au profit d'autres investisseurs.

1er facteur : Le partage de la valeur ajoutée n’est pas en défaveur en France

Si on insiste sur le fait que les dividendes ont augmenté mais que les salaires n’ont pas augmenté, on mélange deux choses qui n'ont pas de rapport parce que ce ne sont pas les gens qui sont au SMIC qui travaillent pour la plupart chez BNP, LVMH ou Total, lesquels ont versé le plus de dividendes et là où les salaires sont relativement élevés par rapport à la moyenne. Il est clair qu’on ne pourrait pas demander à ces entreprises-là d'augmenter les salaires des employés qu'elles n'ont pas. La deuxième chose, c'est qu'on a une grande partie des salariés qui eux-mêmes touchent des intéressement via les dividendes dans ces entreprises, ce qui favorise aussi ici les salariés eux-mêmes. Enfin, c'est que quand on regarde sur les grandes masses, le salaire représente toujours la part la plus importante des revenus générés par les entreprises. L’Institut Molinari montre très bien que le dividende représente la troisième destination des revenus. La première, c'est le salaire, et la deuxième, ce sont les recettes fiscales.

2e facteur : Les sont nécessaires pour que l'investissement existe. C'est la rémunération du risque

Les dividendes sont données à des actionnaires qui, par définition, quand ils achètent des actions, prennent une participation dans une entreprise. Et il va bien falloir les rémunérer parce que c'est beaucoup plus risqué comme investissement que de laisser son argent à la banque. Il faut bien que des gens puissent acheter des actions pour que les entreprises puissent élargir leur capital. Ensuite, ce qui vient renforcer ce premier point, c'est que si on regarde les trois entreprises – BNP, TotalEnergies et LVMH –, qui représentent la majorité des dividendes, elles ont fait autant de milliards d’euros d'investissement. Donc on a une répartition même de leur part, un effort d'investissement qui est très fort. L’un ne se fait pas au détriment de l'autre quand ça va bien, auquel cas il y a des dividendes qui sont versés et l'entreprise a investi aussi. En revanche, là où il faut nuancer, c'est que sur ces 97 milliards d’euros versés au total au sein du CAC 40, on a en fait deux tiers qui sont des versements de dividendes nets et un tiers qui est du rachat d'actions. Ce dernier ne génère pas d'investissement. Ce sont des entreprises qui rachètent leurs propres actions pour se consolider, pour montrer qu'elles sont solides, pour donner confiance aux actionnaires.

3e facteur : Les dividendes sont distribués dans un environnement à forte valeur ajoutée

Comment circule l'argent dans toute la chaîne de production au sein même de l'entreprise ? Il faut connaître ce qu'on appelle les prix de transfert au sein de l'entreprise et combien une entreprise du groupe dans tel pays va facturer à une autre entreprise du groupe qui se situe en aval de la chaîne de valeur.

Les grandes entreprises gardent une grande partie de l'activité à forte valeur ajoutée ici en France, donc c'est un faux procès de dire que ces entreprises se gavent parce qu’elles gagnent ailleurs de l’argent sur le dos des travailleurs français.

L’activité à forte valeur ajoutée concerne la conception, la stratégie, tous les métiers qui sont des métiers en amont, dans la réflexion et dans la mise en place des activités. Il n’est pas vrai de considérer que ces entreprises fonctionnent parce qu'elles font une forme de dumping ou parce qu'elles s'enrichissent ailleurs.

4e facteur : Le versement important de dividendes est la conséquence d’une reprise avec forte inflation qui provient des politiques pendant le Covid

Une partie de ces profits records viennent du fait qu'il y a eu de l'inflation et que celle-ci a pu être répercutée directement sur les consommateurs. Ce sont les consommateurs eux-mêmes qui financent en quelque sorte une partie des dividendes.

Il y a des gains de productivité, un marché qui s'est redynamisé, mais il y a aussi le fait que les prix ont augmenté. C’est évident chez TotalEnergies ou encore chez la BNP. De manière générale, cette inflation a été créée par les politiques de relance après le Covid. Ceux qui critiquent les dividendes devraient regarder plutôt d'un mauvais œil les politiques économiques mises en place au moment de la crise du Covid.

Si on n'avait pas eu ces politiques (aides démesurées, programmes d'accompagnement aveugles, etc.), et in fine cette forte inflation, on n'aurait pas eu ce montant de dividendes.