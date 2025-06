Identité en clair-obscur

Diversité ou division ? Les pièges d’un métissage confisqué

Alors qu’un rapport officiel alerte sur la stratégie d’infiltration silencieuse de l’islam politique dans les institutions de la République, Fadila Mehal, présidente des Marianne de la diversité, s’interroge sur un métissage instrumentalisé et dévoyé. Entre repli communautaire, déconstruction de l’universalisme et effacement des repères communs, elle appelle à une vigilance lucide et à une République ferme sur ses principes : une République qui accueille sans abdiquer, intègre sans disparaître et respecte sans se soumettre.