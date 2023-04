Dieudonné au Zénith

Dieudonné doit se produire avec Francis Lalanne au Zénith de Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On ne présente plus Dieudonné qui a fait face à de multiples accusations d'antisémitisme, de négationnisme et de complotisme. Avec lui pour son spectacle, il y aura un autre homme aux tentations et amitiés complotistes, Francis Lalanne.



Ils se produiront ensemble au Zénith. Ils feront salle comble. Des milliers de personnes vont acclamer Dieudonné. Car il a un public fidèle. Auprès de ses fans, ses propos doutant de la certitude de la Shoah ne lui font aucun tort. Bien au contraire : certains en banlieue aiment ça. Taper sur les Juifs est pour eux une œuvre de salubrité publique.



La réaction de la salle est intéressante : un monument de tartufferie. En effet, la direction du Zénith explique qu’elle n’a pas juridiquement le pouvoir d’interdire le spectacle de Dieudonné. Elle ne sait pas à qui elle a affaire ? Elle n’a jamais entendu parler de Dieudonné ? Pour elle, le plus important c’est de faire du fric en remplissant la salle.

Dans un premier temps, Dieudonné avait prévu de se produire au Cirque d’Hiver. Les propriétaires, les Bouglione, l’ont envoyé paître en le déclarant indésirable. Comme quoi, quand on veut interdire on peut.