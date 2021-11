Dieu, la science les preuves : qui pouvait être Jésus ?

Une statue du Christ lors d'une procession religieuse. Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies publient "Dieu la science les preuves".

Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies publient "Dieu la science les preuves, l'aube d'une révolution" chez Guy Trédaniel éditeur. Pendant près de quatre siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'Univers sans avoir besoin de recourir à un dieu créateur. Le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Extrait 2/2.

Olivier Bonnassies est ancien élève de l’École Polytechnique (X86), diplômé de l’Institut HEC start up et de l’Institut Catholique de Paris (licence en théologie). Entrepreneur, il a créé plusieurs sociétés. Non croyant jusqu’à l’âge de 20 ans, il est auteur d’une vingtaine de livres et de vidéos et de quelques spectacles, scénarios, articles, newsletters et sites Internet sur des sujets souvent liés à la rationalité de la foi.

Personne n’a le droit de faire l’impasse sur cette question : « Qui peut être Jésus ? » Quatre faits étonnants ou inexplicables nous l’interdisent

• 1er fait : 7 milliards d’hommes, soit la totalité de la planète, se servent de son année de naissance dans leur calendrier, même s’ils n’ont jamais entendu parler de lui. Tous les contrats du monde, tous les actes juridiques du monde, toutes les publications du monde se réfèrent à son année de naissance. C’est là un vrai tour de force, d’autant que de nombreuses tentatives pour occulter cette référence temporelle ont tourné court. La Révolution française a bien essayé de créer un calendrier nouveau avec un nouvel an I en 1793, mais cette tentative, circonscrite à un seul pays, n’a duré que douze ans. Plus tard, en Italie, Mussolini a aussi tenté d’établir un an I en 1925 mais, là encore, ce fut une aventure éphémère. Les juifs, les musulmans et les Chinois ont bien un calendrier qui leur est propre, mais dont l’utilisation est limitée à leur propre sphère. Ainsi, la date de naissance de Jésus est un méridien absolu et universel, un « équateur du temps » qui sépare l’Histoire de l’humanité en deux, avec un « avant lui » et un « après lui ».

• 2e fait : phénomène unique, plus de 20 000 livres ont été écrits sur lui rien qu’au siècle dernier, et il s’en publie chaque année des centaines de nouveaux ! La Bible est, quant à elle, le livre le plus diffusé et le plus traduit au monde dans toutes les langues. Aujourd’hui, deux milliards de personnes, soit un quart de l’humanité, disent croire en la divinité de Jésus.

• 3e fait : en toute logique, Jésus aurait dû rester un illustre inconnu ! « Si quelqu’un devait ne jamais faire parler de lui après son passage sur terre, c’est bien ce modeste artisan de Nazareth qui n’a jamais tenu ni une épée ni une plume et qui n’a exercé dans son pays aucune fonction. Ce charpentier sans fortune, sans femme, sans enfants ni relations, s’est pris pour le Messie mais, en quelques mois, les autorités de son pays l’ont remis à la raison et la plupart de ses partisans l’ont abandonné quand il subit une condamnation à une mort infamante mais courante à l’époque. Son nom aurait dû être tout à fait oublié ! Pourtant, très vite, il occupe la première place de l’Histoire du monde ! Et ce nom serait simplement celui d’un artisan d’une obscure bourgade de Galilée ? Si quelque chose est inexplicable, c’est bien cela455 ! » Chacun de nous le ressent bien : le destin de ce Jésus de Nazareth dépasse l’entendement.

• 4e fait : c’est lui-même qui pose directement cette étrange question à ses amis et indirectement à nous : « Qui suis-je ? » Effectivement, cette question « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16,15), qui semble à première vue simple et inoffensive, débouche en réalité sur une problématique d’une logique implacable, car il n’y a que très peu de réponses possibles et suffisamment d’informations disponibles pour les éliminer presque toutes.

Voici les sept réponses qui ont été données dans l’Histoire et qui sont d’ailleurs logiquement les seules réponses possibles à la question « Qui peut être Jésus ? » (tout a été essayé !) :

I. Il n’a pas existé, c’est un mythe créé postérieurement

(Thèse de certains athées et de quelques autres à partir du XVIIIe siècle : Bauer, Couchoud, Onfray).

II. C’est un grand sage

(Thèse de Renan, Jefferson, de nombreux francs-maçons et une partie du grand public).

III. C’est un fou

(Thèse tenue par un certain nombre de philosophes à partir du XIXe siècle – Strauss, Nietzsche – puis au XXe siècle par des médecins et des psychiatres – Binet-Sanglé, William Hirsch).

IV. C’est un aventurier qui a échoué

(Thèse du Talmud et du judaïsme).

V. C’est un prophète

(Thèse des musulmans et de certains de ses contemporains).

VI. C’est le Messie et un homme extraordinaire, mais seulement un homme

(Thèse des ariens, cathares et témoins de Jéhovah).

VII. C’est le Messie et Dieu fait homme

(Thèse des chrétiens et des Juifs messianiques).

Chacune de ces sept possibilités va faire l’objet d’une enquête précise et approfondie en convoquant à la barre l’Histoire, la Bible, la raison et surtout les témoins de l’accusation dont les attaques désordonnées et contradictoires nous procureront les éléments les plus précieux. Et pour juger de la pertinence de chacune de ces hypothèses, il n’est besoin d’aucune compétence particulière, d’aucun diplôme ou titre universitaire, d’aucune expertise. Contrairement aux chapitres scientifiques plus techniques, tout le monde ici peut arriver à une conclusion par ses propres moyens. Ainsi, personne ne peut passer à côté de la question « Qui peut être Jésus ? », et nous demandons à notre lecteur de nous accompagner activement dans chaque étape de ce chapitre.

Cher lecteur, prenez place parmi les jurés, l’audience commence.

I. Jésus n’a jamais existé, c’est un mythe créé postérieurement

Cette thèse est intenable, car la réalité historique de Jésus est très bien établie, ne serait-ce que par les mentions qu’en font ses nombreux détracteurs. Et les témoignages hostiles ont forcément plus de valeur probante que ceux de ses fidèles. Pour cette raison et parce que leur nombre est bien suffisant, ce seront les seuls que nous citerons. Il ne sera même pas nécessaire de mentionner dans cette enquête un seul apôtre, un seul saint, ni un seul Père de l’Église !

1. Auteurs et historiens antiques à la barre des témoins

L’historien juif Flavius Josèphe (37-97) rapporte la lapidation de Jacques le Mineur, « frère » de Jésus, qui eut lieu en l’an 62 à Jérusalem : « Anan le jeune, qui avait reçu le grand pontificat, [...] réunit un sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d’avoir transgressé la loi, et les fit lapider. »

Un notable syrien, stoïcien de conviction, Mara bar Sérapion, évoque dans les années 70, dans une lettre à son fils emprisonné, les malheurs de ceux qui persécutent les sages : « Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage ? Leur royaume fut anéanti peu après… »

L’historien romain Suétone (69-125) évoque les persécutions subies en l’an 50 par les fidèles du Christ : « Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l’instigation d’un certain Chrestos, il [Claude] les chassa de Rome. »

L’historien romain Tacite (55-118) évoque directement Jésus, à propos des persécutions ordonnées par Néron contre les chrétiens, dans les années 60 : « Néron frappa des peines les plus raffinées les gens, détestés à cause de leurs mœurs criminelles, que la foule appelait "chrétiens". Celui qui est à l’origine de ce nom est "Christ" qui, sous le règne de Tibère, avait été condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate ; réprimée sur le moment, cette exécrable superstition faisait sa réapparition non seulement en Judée, où se trouvait l’origine de ce fléau, mais aussi à Rome où tout ce qui est, partout, abominable et infâme vient aboutir et se répandre. »

Suétone dit aussi : « Sous son principat [de Néron], on appliqua des châtiments sévères et tout autant de mesures coercitives nouvelles. [...] On livra aux supplices les chrétiens, sorte de gens adonnés à une superstition nouvelle et malfaisante. »

Pline le Jeune (61-114), gouverneur de Bithynie, rapporte à l’empereur Trajan sa façon de traiter les chrétiens : « Ceux qui niaient être chrétiens ou l’avoir été, s’ils invoquaient des dieux selon la formule que je leur dictais et sacrifiaient par l’encens et le vin devant ton image que j’avais fait apporter à cette intention avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ – toutes choses qu’il est, dit-on, impossible d’obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens –, j’ai pensé qu’il fallait les relâcher… [Ceux qui disaient qu’ils étaient chrétiens] affirmaient que toute leur faute, ou leur erreur, s’était bornée à avoir l’habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un dieu. »

L’écrivain grec Lucien de Samosate (125-192) : « Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes [...]. Le premier législateur [des chrétiens] les a encore persuadés qu’ils sont tous frères. Dès qu’ils ont changé de culte, ils renoncent aux dieux des Grecs, et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. »

Le médecin Galien (129-216) : « Il serait plus facile de ramener à la raison les disciples de Moïse et du Christ que les médecins et les philosophes attachés aux sectes. »

Le philosophe Celse (IIe siècle) raille aussi Jésus : « Vous nous donnez pour Dieu un personnage qui termina par une mort misérable une vie infâme. »

Flavius Josèphe, grand historien juif, passé du côté des Romains au moment de la guerre de 70, écrit dans les Antiquités judaïques : « En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l’appeler un homme, car c’était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était Christ (Christos). Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l’avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau ; les prophètes divins avaient dit ces choses et dix mille autres merveilles à son sujet. Jusqu’à maintenant encore, le groupe des chrétiens ainsi nommé après lui n’a pas disparu. »

Ce passage (connu sous le nom de Testimonium Flavianum, c’est-à-dire Témoignage de Flavius) apparaît sans modifications dans tous les manuscrits grecs des Antiquités parvenus jusqu’à nous. Depuis le XVIIe siècle, d’âpres discussions ont opposé les spécialistes sur l’authenticité de ce texte, certains savants soutenant que le passage était en tout ou partie interpolé. Puisque Flavius Josèphe ne croyait pas à la messianité de Jésus, il n’aurait pas pu rédiger un tel témoignage. Pourtant, le récit ne reflète pas la plume d’un chrétien. Le portrait de Jésus que ce texte nous transmet est plutôt celui d’un homme extraordinaire (« un homme sage ») que celui du Fils de Dieu fait homme. Un chrétien n’aurait jamais écrit « Celui-là était Christos (Christ) », mais plutôt « Celui-là est le Christ ». Dans ce passage, Christos est simplement le nom que donnent à Jésus de nombreux païens, comme les historiens latins Tacite ou Suétone cités plus haut. Par ailleurs, les Évangiles ne mentionnent pratiquement pas de Grecs parmi les disciples de Jésus.

Il faut enfin souligner que le passage de Flavius Josèphe est intégralement cité, à plusieurs reprises, au cours de l’Antiquité :

• par Eusèbe de Césarée (entre 314 et 333 après J.-C.) dans deux de ses ouvrages (Histoire Ecclésiastique I, 11, 7-8 et Démonstration évangélique III, 3, 105-106) où il reprend chaque fois ce texte de la même façon ;

• par saint Jérôme (vers l’an 393) dans son De viris illustribus (13) où le texte du Testimonium est cité presque mot pour mot.

La possibilité d’une interpolation intentionnelle paraît difficile à imaginer. Puisque Eusèbe et saint Jérôme citent déjà ce texte, l’interpolation aurait dû se produire au cours d’une période d’environ 220 ans (entre l’an 90, date approximative de la rédaction des Antiquités de Josèphe, et le tout début du IVe siècle, date des citations d’Eusèbe). C’est précisément la période où les chrétiens étaient persécutés. Les manuscrits reposaient dans des bibliothèques publiques ou privées, sous bonne garde. L’interpolation aurait eu pour but de « prouver » l’existence de Jésus et le fait qu’il a réalisé des signes, à une époque où personne ne les remet en cause (même le Talmud témoigne indirectement des miracles, voir ci-après au paragraphe IV). La production d’un faux devrait nécessairement répondre à une attente qui manque dans ce cas. Comment imaginer, par ailleurs, qu’on ait pu falsifier tous les manuscrits de Josèphe qui existaient dans l’empire et que la falsification ait pu prendre cette forme ?

Mais le coup de grâce à l’hypothèse du mythe est donné par les Juifs eux-mêmes, qui sont à la fois les mieux avertis et les adversaires les plus résolus de Jésus-Christ. Le Talmud de Babylone écrit ainsi : « La tradition rapporte : la veille de la Pâque, on a pendu Jésus le chrétien (Yeshu-ha-Nostri). Un héraut marcha devant lui durant quarante jours, disant : "Il sera lapidé parce qu’il a pratiqué la magie et trompé et égaré Israël. Que ceux qui connaissent le moyen de le défendre viennent et témoignent en sa faveur". Mais on ne trouva personne qui témoignât en sa faveur et donc on le pendit la veille de la Pâque. Ulla dit : – Croyez-vous que Jésus de Nazareth était de ceux dont on recherche ce qui peut leur être à décharge ? C’était un séducteur ! Et la Torah dit : tu ne l’épargneras pas et tu ne l’excuseras pas (Deutéronome 13,9). »

Dans le Talmud de Jérusalem, Jésus est présenté comme un mamzer, né des amours adultères d’une Juive et d’un centurion romain. À la suite d’un différend, il aurait été banni par un rabbin et aurait, dès lors, rompu avec le judaïsme, se serait livré à l’idolâtrie et aurait dévoyé le peuple d’Israël. Formé à la magie en Égypte, il aurait quitté ce pays en dissimulant des formules secrètes dans un repli de sa peau. Selon une légende, il aurait créé des oiseaux d’argile qu’il aurait doués de vie, mais dut s’incliner devant des rabbins lors d’une confrontation entre mages. Condamné à mort pour sorcellerie, on ne trouva, pour le pendre, qu’une tige de chou, car il avait ordonné à tous les arbres de refuser de lui servir de potence (Traité Sanhedrin 43b).

Pour les chrétiens, ces récits sont blasphématoires, mais ils présentent l’immense mérite de valider l’existence de Jésus.

Replaçons-nous dans le contexte. Les rédacteurs du Talmud se considéraient comme les adversaires du christianisme et percevaient le message chrétien comme un danger pour le judaïsme. S’ils avaient assisté à la création d’un mythe mettant en scène un Messie imaginaire, dont le message était pour eux sacrilège, absurde et catastrophiste – puisqu’il annonçait la chute de Jérusalem et sa domination par les païens jusqu’à la fin des temps – d’une part, ils l’auraient su et, d’autre part, ils ne l’auraient pas laissé se développer sans s’y opposer et n’auraient certainement pas cautionné son existence.

Encore moins auraient-ils validé ce mythe détestable pour eux par l’invention de contre-récits, comme ceux rapportés par le Talmud.

Ainsi, le Talmud atteste plus qu’aucun autre texte de l’existence de Jésus et nous apporte, en plus, le témoignage précieux d’un séjour en Égypte, des prodiges qu’il accomplissait, de foules enthousiasmées par son enseignement, de sa condamnation et de son exécution à la veille de la Pâque par les Romains.

2. Jésus, un mythe ? Une stratégie récente, pour un mobile évident !

Dix-sept siècles durant, aucun des adversaires de Jésus, qu’ils soient juifs, païens ou musulmans, n’a émis l’idée que Jésus puisse n’être qu’un mythe, autrement dit une construction imaginaire élaborée au fil du temps, par tradition orale. Pourtant, cela eût été dans leur intérêt ! Mais pas un mot, pas une phrase en ce sens ! Ce silence à lui seul rend suspecte l’idée du mythe.

D’où tire-t-elle son origine ?

À partir du XVIIIe siècle, les penseurs et les philosophes des Lumières ont cherché à rejeter Dieu et le christianisme. Mais, pour régler son compte à la religion, il fallait impérativement régler son compte au Christ qui l’incarnait. C’est-à-dire trouver une hypothèse explicative de son existence qui paraisse suffisamment sensée et valable pour l’opposer à la version dominante d’un Jésus Messie et Fils de Dieu.

Or, leurs marges de manœuvre étaient très étroites, car les possibilités sont peu nombreuses et difficiles à défendre. C’est pourquoi certains ont choisi d’en faire un mythe, d’autres un sage, d’autres enfin un aventurier et un magicien diabolique. Mais ils ne se sont pas concertés et leurs versions divergentes témoignent les unes contre les autres.

L’idée que Jésus serait en fait un mythe émerge donc au XVIIIe siècle (Bruno Bauer, Paul-Louis Couchoud, Rudolf Bultmann, Georg Wilhelm Hegel). Thèse invraisemblable et qui se heurte aux faits historiques, mais que certains persistent à défendre aujourd’hui encore, comme Michel Onfray dans son Traité d’athéologie. Ne nous en étonnons pas, car elle répond, en toute mauvaise foi, à la nécessité absolue d’apporter à la question « Qui peut être Jésus ? » une réponse compatible avec leur négation du christianisme. Et, s’ils ont choisi la version indéfendable du mythe, c’est probablement qu’ils n’en ont pas trouvé d’autres beaucoup plus défendables.

3. Un mythe ? Mais à partir de quand ?

Pour qu’un mythe prenne forme, il faut qu’il soit créé et lancé bien après la disparition des derniers témoins vivants de l’époque concernée. Dans le cas présent, le mythe Jésus ne devrait donc pas apparaître avant l’an 100. Or, en plus des nombreux textes historiques que nous avons déjà cités, nous disposons aujourd’hui de nombreuses traces objectives du christianisme antérieures à cette date.

On connaît la persécution des chrétiens par Néron dès les années 60, mais les vestiges archéologiques apportent également des preuves irréfutables. Ainsi, dans les ruines de la cité d’Herculanum ensevelie en l’an 79 par l’éruption du Vésuve, on a retrouvé en 1938, dans la villa dite du « bicentenaire », une croix chez un esclave qui était donc chrétien (voir photo ci-contre). Et à Pompéi ont été mises au jour une croix et une inscription murale à caractère chrétien. Or, la date de l’éruption du Vésuve en 79 est certaine. Il est également certain que le site est resté inviolé depuis cette date jusqu’aux fouilles actuelles. La création d’un mythe après l’an 100 est donc tout à fait impossible.

Autour de la croix, les trous de clous et la zone plus claire suggèrent la présence de portes en bois léger ou au moins d’un encadrement portant un voile, afin de dissimuler aux regards la croix fixée ou gravée sur le mur, ce qui est une manière d’honorer un mystère, et peut-être aussi d’éviter des problèmes au cas où des gens non familiers viendraient à passer.

4. Jésus, un mythe absurde et sacrilège : cela n’a aucun sens !

Un mythe qui émerge répond toujours à un horizon d’attente. Sa raison d’être ? Faire rêver ou enthousiasmer un peuple, permettre de souder une nation en lui donnant une fierté ou une espérance. Rien de tout cela dans le cas d’un Jésus relevant du mythe. Pourquoi imaginer une figure mythique sacrilège pour les juifs, absurde pour les païens, achevant sa vie sur un échec retentissant et une mort infâme ? Une telle hypothèse cumule les invraisemblances.

Tous les témoignages historiques ou archéologiques sont unanimes : Jésus n’est pas un mythe, il a bel et bien existé. L’hypothèse du « mythe Jésus » est donc définitivement à écarter.

II. Jésus était un grand sage

C’est en 1863 qu’Ernest Renan publie Vie de Jésus qui s’achève sur cette citation bien connue : « Tous les siècles proclameront qu’entre les fils des hommes, il n’en est pas né de plus grand que Jésus. » En d’autres termes, pour Renan, Jésus fut le plus grand sage que la Terre ait porté, mais seulement un homme comme les autres, donc ni le Messie ni le Fils de Dieu.

Son livre connut un très grand succès, qui tint sans doute en partie au parfum de scandale ayant entouré sa parution. Tant il est vrai que la promesse de révélations choquantes ou incroyables, comme « Jésus n’a pas existé », « il n’était qu’un sage » ou encore « il était marié à Marie-Madeleine » suscite l’intérêt des critiques, émoustille la curiosité des lecteurs et assure la notoriété à leur auteur.

La parution du livre de Renan tombait donc à pic pour conforter et justifier les libres penseurs, de plus en plus nombreux. Cette thèse du « sage » avait l’avantage d’être moins invraisemblable et moins agressive que celle du mythe, car elle était revêtue d’un scepticisme de bon aloi et d’un voile de culture s’appuyant sur l’autorité d’un historien de renom.

Pourtant, elle est très certainement la plus absurde et la plus indéfendable de toutes les hypothèses possibles.

