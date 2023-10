Des Suédois assassinés parce que suédois…

Bruxelles, le soir du meurtre de deux supporters suédois à l'issue d'un match de foot. Le Premier ministre Belge a parlé de terrorisme -- KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A Bruxelles, il y avait un match de foot Belgique - Suède. Et donc des supporters suédois faciles à tuer.

Il y a quelque temps, deux énergumènes avaient brûlé un Coran à Stockholm. Cet acte inutile, imbécile et dangereux fait partie de toutes les libertés accordées aux Suédois.

Ils appelaient à la vengeance.

Et la vengeance a eu lieu avant hier. Un Tunisien clandestin, radicalisé et surveillé (mal) par la police (l’équivalent de nos fichés S) a tué deux supporters suédois. Il ne s’est pas demandé si ces vicitmes avaient ou non des sympathies pour l’islam.

Ainsi procèdent en France les collègues du tueur tunisien qui assassinent des Français simplement parce qu’ils sont français.

Ainsi fait le Hamas qui tue les Juifs pour la seule raison qu’ils sont juifs.

Nous attendons quelques mots de compassion de la part d’Allah…