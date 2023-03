Des écologistes veulent s’affranchir de la tutelle de Mélenchon et...

Des élus et des anciens élus écologistes signent une tribune réclamant le droit de se libérer de LFI.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Des élus et des anciens élus écologistes signent une tribune réclamant le droit de se libérer de LFI. Il nous est arrivé de dire du mal des écologistes. Mais il y en a quand même qui font preuve de bon sens.

Ces écologistes-là pensent que la Nupes est un immense fourre-tout dirigé par un satrape vulgaire et grossier du nom de Mélenchon. Leur lucidité a provoqué la haine des Insoumis. Et ces derniers ont déversé sur eux un torrent d’insultes. Des insultes au diapason de leur panique. Commençons par les plus anodines. Ces écologistes se voient définis comme étant des réacs « sous un vernis de gauche ». On leur signifie que sans l’appui des mélenchonistes, ils n’auraient jamais été élus.

Et maintenant, âmes sensibles s’abstenir, voici la pire des insultes. On frémit en l’écrivant : « Ils sont des atlantistes ». Quelle horreur !

La Nupes est une boursouflure. Et comme toutes les boursouflures, elle finira par exploser. Les écologistes, comme ceux de la tribune, iront voir ailleurs. Les socialistes dignes de ce nom abandonneront cette embarcation vermoulue.

Et les communistes, attachés aux traditions françaises, comme Fabien Roussel, se souviendront qu’ils sont un parti français et non pas islamo-gauchiste. Ainsi Mélenchon se retrouvera seul. Enfin, pas tout à fait : il pourra faire une belote avec Mathilde Panot et Manuel Bompard...