Des combinaisons modifiées déclenchent un énorme scandale de triche dans les compétitions de saut à ski

À l'ère de l'intelligence artificielle, de la falsification des données et de la manipulation génétique, il semble que la nature de la fraude et de la tromperie dans le sport de compétition devienne de plus en plus sophistiquée. Il semble donc presque surprenant de voir la tricherie dans le sport prendre une forme relativement ancienne ces derniers temps : la falsification de l'équipement.