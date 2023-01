Des bovins israéliens pour espionner les Palestiniens

Des vaches dans une ferme d'élevage de la ville cisjordanienne d'Hébron.

Cette information terrifiante qui couvre de honte l’Etat hébreu figure en bonne place dans l’organe officiel de l’Autorité Palestinienne, édité à Ramallah. On y apprend d'un villageois palestinien que les Juifs équiperaient des bovins avec des enregistreurs et des capteurs d’images.



Ainsi, ils vont rôder près des demeures palestiniennes et aucun détail de la vie de ces braves gens ne leur échappe. Le journal ne précise pas si auparavant, les Juifs ont appris aux bovins à dire « Meuh » en arabe. On peut supposer également que leurs cornes servent certainement d’antennes émettrices.



Pauvre Palestine qui se meurt de sa bêtise. Dans le même journal, on apprend que les Juifs procèdent à une autre activité atroce. Ils lâchent des sangliers dans les champs palestiniens. Le sanglier étant comme chacun sait un cochon sauvage, mais pas halal. Et les champs palestiniens à leur contact sont irrémédiablement souillés.



Il y a quelques années, toujours selon des sources palestiniennes, les Juifs ont fait mieux dans l’horreur. Ils ont fabriqué des rats immunisés contre la mort aux rats et les ont lâchés dans la vieille ville de Jérusalem. De son côté, le Hamas accuse Israël d’utiliser des requins espions au large de Gaza.



Tout cela est prodigieusement amusant. Mais c'est très triste pour le niveau intellectuel des Palestiniens qui gobent ces fariboles.