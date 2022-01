Des ouvriers travaillent sur le chantier de construction sur des terres récupérées dans le cadre du projet financé par la Chine, Port City Colombo, le 28 octobre 2021

Professeur à l’Institut Catholique de Paris et Chercheur-associé à l’Iris, Emmanuel Lincot est sinologue. Son dernier ouvrage, écrit avec Emmanuel Veron est La Chine face au monde : une résistible ascension (éditions Capis Muscat) . Il est également l'auteur de Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Sharp Power et Soft Power aux éditions MkF et de Géopolitique du patrimoine. L’Asie d’Abou Dhabi au Japon aux éditions MkF.

Atlantico : La Chine a entrepris la construction d’une métropole géante au Sri Lanka. Cette nouvelle ville, Port City Colombo, qui comprendra un centre financier international offshore, des zones résidentielles et un port de plaisance, est prévue pour accueillir 80 000 habitants. Sa construction devrait durer 25 ans. Pour Saliya Wickramasuriya, membre de la commission économique de la ville portuaire de Colombo, elle serait en mesure de rivaliser avec Dubaï ou Singapour. Quel est l’intérêt d’un tel projet pour la Chine ? Peut-on y voir une volonté d’étendre son domaine d’influence en Asie ?

Emmanuel Lincot : Le Sri Lanka, par son positionnement géographique, est au centre même de l’Océan Indien et est un hub incontournable pour ses infrastructures portuaires entre l’Asie sinisée, le monde indien et l’Afrique. 25 % du trafic maritime mondial transite par cette région. 75 % des exportations européennes à destination de l’Asie y transitent…Américains et Britanniques y sont présents depuis leur base militaire de Diego Garcia au large de l’île. Que la Chine fasse le pari d’un accroissement des volumes portuaires dans cette partie du monde n’a donc rien de surprenant. Au reste, le Japon et l’Inde sont aussi sur les rangs pour l’aménagement d’un terminal à Colombo avec une contribution de la Banque Asiatique de Développement. Toutefois, c’est incontestablement la Chine qui est devenue un acteur de tout premier plan. Ainsi, à partir de 2005, le régime de Mahinda Rajapaksa s’est appuyé sur Pékin pour le développement des infrastructures du pays. Le gouvernement a lancé une série de projets coûteux et décriés, financés par la Chine. Le port et l’aéroport de Hambantota, la tour Lotus, l’autoroute centrale et la Centrale au charbon de Norrochcholai sont tous issus d’investissements chinois. L’aménagement de Port City Colombo s’inscrit dans cette continuité. Le projet est décrié pour son impact environnemental et sa démesure. Surtout, est brandi le piège de la dette vis-à-vis de la Chine. A travers cet exemple emblématique, Pékin entend diversifier sa politique du collier de perles ; une logique de comptoirs et de pénétration en Asie avec un risque sécuritaire pour les intérêts indiens ; New Dehli pouvant y voir une alliance de revers.

La China Harbour Engineering Company, chargée de la construction, va investir au minimum 1,4 milliards de dollars dans ce projet. En contrepartie, elle s’est vue attribuer 43% des terres dans le cadre d’un bail de 99 ans. Alors que Pékin essaye clairement de s’immiscer dans les affaires du pays, cette ville va-t-elle être le moyen de son ingérence ?

Emmanuel Lincot : C’est le risque en effet et la Chine s’est naturellement invitée dans les débats opposant le gouvernement à l’opposition. Pékin, comme partout ailleurs dans le monde, s’appuie sur des clientèles d’hommes liges qui lui sont acquises. Par comparaison, elle agit de la même manière au Pakistan et crée ainsi des obligations, un état général de dépendance.

De nombreux observateurs s’inquiètent du fait que le Sri Lanka, qui traverse une grave crise économique et qui est fortement endetté, notamment vis à vis de la Chine, ne puisse pas réellement bénéficier de ce projet. Certains observateurs pensent même qu’un jour, le pays n’aura plus son mot à dire. Ce risque est-il bien réel ?

Emmanuel Lincot : Absolument et le poids de la Chine sur le plan financier est tel que le Sri Lanka pourrait à terme subir ce que la Chine a elle-même connu jusqu’à la première moitié du siècle dernier : une véritable aliénation, et pas seulement de nature économique. Le Sri Lanka est une société fragilisée. La Covid-19 n’a guère arrangé la situation et les rapports entre les communautés restent sous tension. Le souvenir de la guerre civile est dans toutes les mémoires et cette ingérence étrangère pourrait se voir à terme instrumentalisée.

Doit-on aller jusqu’à considérer que Port City Colombo comme une forme d’enclave chinoise ou de néo-comptoir ?

Emmanuel Lincot : Une grande partie de l’opinion le perçoit ainsi. Fondamentalement, la Chine n’y est pas pour grand-chose. C’est la classe dirigeante qui a souhaité cette coopération. A-t-elle été pensée dans l’intérêt de l’opinion sri lankaise ? Elle risque au contraire de contribuer à une prolétarisation de la population sans que celle-ci ne tire pleinement bénéfice d’un développement économique qui ne semble en rien innerver l’économie de l’arrière-pays notamment.

Cet immense chantier s’inscrit-il dans le cadre d’une stratégie voulue par le régime de Xi Jinping ? Y-a-t-il des projets similaires dans ces nouvelles routes de la soie ?

Emmanuel Lincot : Oui bien sûr. C’est un projet d’infrastructures comme il en existe des centaines d’autres à travers le monde. Le piège de la dette ou la non-intégration des populations locales comme à Gwadar au Pakistan peuvent provoquer des troubles. En retour, la non solvabilité des pays concernés peut aussi avoir des effets dommageables en Chine.

Professeur à l’Institut Catholique de Paris, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l’IRIS et sinologue. « Chine et Terres d’islam : un millénaire de géopolitique » est son dernier ouvrage.

